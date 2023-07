AMLO contestó a López-Dóriga por llamar “jauría” a sus simpatizantes

(Cuartoscuro)

Joaquín López-Dóriga se convirtió en el nuevo blanco de las embestidas de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien ha dedicado varios minutos de sus últimas dos mañaneras a lanzarse en su contra.

En la más reciente crítica, el Presidente reaccionó al post donde el periodista de Grupo Fórmula llamó “jauría” a simpatizantes del tabasqueño. Esto, como repuesta a los primeros señalamientos que AMLO le lanzó por responsabilizarlo de un futuro crimen contra Xóchitl Gálvez.

“Amarre a su jauría. O déjela suelta. No me afecta ni me altera. No se enoje. Esta mañana lo vi arrebatado, alterado. Cálmese”, así fue el tweet referido en la mañanera del 26 de julio y ante el cual López Obrador respondió despreocupado.

“No pasa a mayores. No hay nada que temer. Ya expliqué el por qué de estos insultos y por qué de manera desaforada, desatada, se está buscando atacarnos en todo momento”.

“No tiene pudor”, embestida contra López-Dóriga desde la mañanera

El presidente respondió al comentario en el que el periodista tacha de "jauría" a los seguidores de la 4T

López-Dóriga fue uno de los 12 medios de comunicación y periodistas a los que López Obrador exhibió por supuestamente “gozar de intereses” de sexenios pasados. Para ello, el tabasqueño reveló los supuestos sueldos que habrían recibido en dicha época.

Beatriz Pagés, Raymundo Riva Palacio, José Cárdenas, Roberto Rock, José Ureña y el medio Animal Político también fueron incluidos en el listado de los que, según el tabasqueño, estarían vinculados con Carlos Salinas de Gortari.

“Es su distintivo. La vinculación a la oligarquía corrupta. (...) Están defendiendo privilegios que ya no tienen. Es importante que se sepa”, aseveró después de dedicar, en dos momentos distintos, sus reproches a López-Dóriga.

“A este discurso perverso López-Dóriga insistió, no una sino dos veces, que la seguridad de la señora estaría en riesgo y pregunta tras pregunta le preguntó sobre su seguridad”.

AMLO consideró como un "discurso perverso" el que periodistas lo responsabilizaran de un eventual crimen contra Xóchitl Gálvez. (Jovani Pérez / Infobae México)

Minutos más atrás, fue la presentadora del Quién es quién de las mentiras, Elizabeth Vilchis García, quien se encargó de lanzar la primera arremetida contra López-Dóriga.

Esto, como una antesala a aclarar lo del supuesto robo de un avión en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Así pues, la oradora aprovechó la sección para lanzarse contra el periodista por difundir la noticia inicialmente reportada por el comunicador Carlos Jiménez.