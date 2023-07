Xóchitl Gálvez aseguró que sigue en su cargo como senadora del PAN

Xóchitl Gálvez denunció agresiones por parte de grupos morenistas en su visita al estado de Oaxaca. (Prensa/Xóchitl Gálvez)

La aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, indicó que no ha renunciado a su cargo como senadora de la República a pesar de haber incursionando en el proceso de selección de la alianza opositora, antes Va por México.

Te puede interesar: MC defendió a Xóchitl Gálvez y acusó de “golpeteo de Estado” en su contra

En entrevista con la periodista Azucena Uresti, la legisladora de Acción Nacional destacó que ella continúa con su trabajo en la Cámara de Senadores, e indicó que no tendría que renunciar a pesar de las distintas quejas de los partidos oficiales para que se deslinde de su cargo.

En este sentido indicó que ella sigue cumpliendo con los periodos de trabajo que indica su puesto, señalando que hasta el momento esta se encuentra inactiva desde el pasado mes de abril del presente año.

Te puede interesar: “A ver si deja de esconderse”: Edy Smol reta a Xóchitl Gálvez a un debate público

“Sigo trabajando en el Senado (...) No estoy en la (Comisión) Permanente, no he faltado un solo día al Senado cuando tengo que estar y sigo presentando mis propuestas”, indicó la funcionaria.

También piden la renuinciade Santiago Creel . (Jovani Pérez / Infobae México)

Esto en respuesta a las múltiples peticiones de las dirigencias del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para que tanto ella, como sus demás compañeros aspirantes a la candidatura, renuncien a sus puestos como funcionarios públicos por estar incursionado en un proceso de selección con miras a la presidencia de la República.

Te puede interesar: Vicente Fox ve “tiro cantado”: competencia presidencial será entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez

Mario Delgado Carrillo, líder del partido guinda, en distintas ocasiones ha acusado a los opositores por vulnerar normas electorales al estar en dicho proceso interno y, al mismo tiempo, ocupar sus puestos de gobierno. Ante esto pidió a las autoridades correspondientes cumplir las sanciones necesarias en contra de ellos.

Indicó además que ya se han hecho las denuncias correspondientes, con el fin de poner claridad en los procesos que, a la par, los ha llevado Morena y sus partidos aliados. En este sentido, Mario Delgado comparó ambos procesos, pues destacó que sus aspirantes a la coordinación de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación sí renunciaron a sus cargos antes de haberse registrado en dichos procesos.

“La pregunta es ¿y qué esperan para renunciar? porque están utilizando sus cargos públicos para sacar provecho en este supuesto proceso que están llevando a cabo (...) Nosotros cuando arrancamos el nuestro ningún aspirante tenía cargo público, para blindar que no haya la utilización de recursos públicos”, destacó el morenista en su conferencia de partido el paso de 11 de julio.

Foto: Diego Alva/Infobae

Sumado a esto, el diputado de Morena, Hamlet Almaguer, acusó a las dirigencias del bloque opositor, y a sus aspirantes, por no haberse pronunciado a la queja, destacando que el Tribunal Electoral del Poder Judicial apuntó que los funcionarios no pueden estar inscritos en estos procesos.

En entrevista a medios de la Cámara de Diputados, el legislador de Morena indicó que fueron resueltas algunas dudas sobre las normas a seguir en los procesos del Frente Amplio por México, en donde se determinó que sus giras sí podrían seguir, no obstante, no se permitirá efectuarlos si la persona tiene un cargo de gobierno.

“La mayoría de los magistrados están estimando que los servidores públicos no pueden competir en estos procesos y eso se traduce en que, Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara, y Xóchitl Gálvez, senadora de la República, tendrían que separarse inmediatamente de sus cargos”, destacó el legislador en su pronunciamiento.

Esto luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TPJF) diera luz verde a los Partidos Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) para seguir con su método de selección a candidatura a pesar de las quejas emitidas por el oficialismo.