La reacción de Ibai Llanos por la llegada de Sergio Canales a Rayados

Ibai Llanos se dijo sorprendido por la salida de Sergio Canales del Betis (Captura de pantalla)

La llegada de Sergio Canales a la Liga MX sorprendió a los aficionados del máximo circuito en México, aunque también causó reacciones entre quienes son seguidores del futbol español. Uno de los personajes que se dijo sorprendido por el fichaje del mediocampista fue Ibai Llanos, pues declaró que no esperaba la llegada de un jugador de su nivel a los Rayados de Monterrey.

Durante una de sus habituales transmisiones en Twitch, el streamer mostró su reacción ante la salida de Canales del Real Betis Balompié. Lejos de sentirse indignado, se dijo admirado por la fortuna del equipo con sede en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, e incluso se atrevió a afirmar que podría opacar al resto de las instituciones deportivas en el país.

“Yo hoy me he quedado en shock. Era un rumor que había. Se han llevado a Sergio Canales. Por si no lo sabe algún mexicano, le hago un resumen de lo que es Sergio Canales. Es buenísimo, nivel que de verdad me ha impactado que se vaya del Betis. Fichaje top, no, supertop”, declaró en medio de la transmisión ante sus seguidores en la red social.

Sergio Canales fue campeón de la Liga de Naciones de la UEFA con España (REUTERS/Yves Herman)

Aquel no fue el único comentario que Ibai Llanos realizó acerca del fichaje de Sergio Canales al futbol mexicano. En otra parte de su intervención recordó cuál fue su trayectoria por el futbol español y los equipos por los que atravesó antes de coronarse junto con Andrés Guardado en la Copa del Rey.

“Me alegro por Canales porque entiendo que se ha querido ir ahí pero, primero, no sabía que se iba a ir del Betis y, luego, no sabía que se iba a ir del Monterrey. Descanse en paz el resto de la liga mexicana porque este tío es buenísimo. Yo, además que le vi primero en el Racing de Santander, luego debutó en el Real Madrid y lo cachó el Betis porque es buenísimo”, afirmó.

La reacción de Ibai Llanos, notoriamente, estuvo motivada por el rendimiento que el mediocampista originario de la ciudad de Santander. Y es que en su historial figuran títulos y la disputa como jugador titular indiscutible en competencias como La Liga Santander, Europa League, Copa del Rey, Supercopa de España y hasta la Liga de Naciones de la UEFA como seleccionado nacional de su país.

Descripción: El streamer aprovechó una de sus transmisiones en vivo para hablar sobre el fichaje de Sergio Canales al futbol mexicano y adelantó cuál será su papel en su nuevo equipo. (Twitter/@AguanteRayado)

En su trayectoria figuran un par de campeonatos de la Copa del Rey que consiguió como jugador del Real Madrid (2010-11), así como del Real Betis Balompié (2021-22). En el ámbito internacional fue monarca de la Eurocopa y la Copa del Atlántico con las divisiones inferiores, así como la Liga de Naciones de la UEFA en 2023 con el combinado absoluto.

¿Cómo fue el anuncio de la llegada de Sergio Canales al Monterrey?

Tras semanas de especulaciones en torno a la posible salida de Canales del Real Betis Balompié, fue el equipo de los Rayados de Monterrey la institución encargada de confirmar la operación que vinculará al deportista de 32 años de edad con el cuadro dirigido por Fernando Tano Ortiz durante los próximos 3 años, es decir, seis torneos cortos de la Liga MX.

Sergio Canales ya es jugador de Rayados y jugará por tres años a partir del Apertura 2023 (Twitter/ @Rayados)

“¡Bienvenido, Sergio Canales! ¡Hoy llecas al Club de Futbol Monterrey a escribir tu historia en Azul y Blanco! Estamos seguros de que juntos obtendremos grandes triunfos”, escribieron en las redes sociales del equipo con sede en El Barrial.

Con su llegada, el equipo regiomontano competirá en la cima de los equipos mexicanos con mayor valor económico en su plantilla. Si bien a la cabeza del listado se encuentra el Club América con EUR 86.40 millones, los Rayados podrían escalar desde el segundo peldaño por el valor de EUR 15 millones de Canales en el mercado de fichajes, de acuerdo con cifras del sitio especializado Transfermarkt.