Ebrard se nombró “el único sucesor de AMLO” de entre las corcholatas

El extitular de la SRE habló sobre el papel de AMLO en su carrera política (Cuartoscuro)

El candidato a coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Marcelo Ebrard Casaubón, se nombró como “el único sucesor” del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en comparación con los otros aspirantes al cargo, mejor conocidos como las “corcholatas”.

Te puede interesar: ¿Es ilegal? ‘Corcholatas’ de Morena se promocionan ‘a domicilio’ en CDMX

Durante un evento en Torreón, Coahuila, el extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recordó que sucedió al político tabasqueño en la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal en 2006 y sentenció que se mantuvo leal en todo momento, incluyendo el desafuero y la derrota en las elecciones de aquellos años.

Fue por todo lo anterior que señaló que se ha podido conocer su compromiso con el movimiento, situación que otros personajes —de los cuales no mencionó nombres— no podrían decir, por lo que detalló que él ya sabe ser sucesor de AMLO y ampliar su legado como lo hizo en la capital del país, pese a que en la Presidencia se encontraba alguien contrario a los ideales de la izquierda, como lo fue Felipe Calderón.

Te puede interesar: Murayama acusó a Jenaro Villamil de utilizar recursos públicos para promover a las “corcholatas” de AMLO

“Me quedé como sucesor de él (en el Distrito Federal), soy el único que ha sido su sucesor, todos los demás son un enigma, ¿qué harían siendo su sucesor o sucesora? Y, además, en la condición más desventajosa de Andrés Manuel en toda su historia y fuimos leales. Es más, si hacemos una lista de sucesores que han actuado con lealtad, yo creo que hemos de ser menos de los que caben en una mano”, explicó este lunes 25 de julio.

El excanciller negó mimetizarse con el presidente Crédito: Twitter/@m_ebrard

Esos no fueron sus únicos comentarios sobre la diferencia entre él y sus compañeros de partidos políticos, pues también agregó que él tiene otro tipo de historia con el mandatario mexicano, debido a que nunca ha intentado parecerse o mimetizarse con el tabasqueño.

Te puede interesar: Cuáles fueron los temas mediáticos positivos y negativos de las corcholatas durante la semana de 17 al 23 de junio

Por el contrario, el egresado del Colegio de México (Colmex) dejó en claro que su relación está construida sobre la base de conocer la capacidad política y lo que representa el movimiento de la Cuarta Transformación en el país, por lo que reiteró que se trata de una historia diferente.

“La historia mía con él (AMLO) sí es una historia diferente, que no está construida sobre la base de quererse mimetizar, está construida sobre la base de cuál es la capacidad política y lo que representa una alianza, es una historia diferente”, refirió.

Adán Augusto presumió a AMLO como su maestro

El extitular de Gobernación aseguró que el presidente lo presume (Cuartoscuro)

Las declaraciones del excanciller se dieron un día después de que otro de los aspirantes de la 4T, Adán Augusto López Hernández, declaró a AMLO como su maestro en la política, durante su visita a Axochiapan, Morelos.

En medio de su disertación, el militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) apuntó que lo mucho o poco que él sabe de la política —institucional y partidista— lo aprendió del actual titular del Ejecutivo Federal, al cual se unió en 2005 cuando se incorporó a su lucha.

“Lo poco o lo mucho que sé o que he sido, yo se lo debo a un maestro, a mi maestro y ese maestro es Andrés Manuel López Obrador y ustedes saben al maestro afecto, cariño, respeto y lealtad”, expresó en medio de aplausos de los presentes.

Asimismo, el extitular de la Secretaría de Gobernación (Segob) aseveró que él se deja querer y no es presumido con el apoyo que tiene al interior de la Cuarta Transformación, sino que ha demostrado orgullo cuando López Obrador ha presumido su trabajo en diferentes ramas, especialmente cuando fue secretario de Estado.

“Cuando me nombraron como secretario de Gobernación, cuando (AMLO) me nombró dijo en un video: ‘He tomado la decisión de nombrar como secretario de Gobernación al todavía gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández (...) es mi hermano’. Pues él me presumió, ¿no? Y yo pues me dejo querer”, refirió.