Aficionados y mariachis recibieron a Sergio Canales en Monterrey

Sergio Canales ya está en México (Captura de pantalla)

Un día después de haber confirmado su incorporación a las filas de los Rayados de Monterrey, Sergio Canales realizó su llegada a México. En su arribo al Aeropuerto Internacional de Monterrey, el mediocampista español tuvo que abrirse paso entre reporteros, aficionados y hasta un mariachi que amenizó el recibimiento para convertirlo en un acto festivo.

El vuelo en el cual Sergio Canales llegó al estado de Nuevo León aterrizó cerca de las 14:00 horas, cuando los interesados en darle la bienvenida ya rondaban la puerta por la que realizó su salida; no obstante, luego de atender los trámites pertinentes para corroborar su estancia en el país, el exjugador del Betis abandonó las instalaciones cerca de las 15:30 horas.

Cuando se corrió el rumor de que el jugador podría aparecer en cualquier momento, un conjunto musical conformado por alrededor de ocho mariachis hizo sonar sus instrumentos para adornar el entorno auditivo con la ejecución de la popular canción El Rey, misma que ha sido interpretado por icónicas voces nacionales.

El nuevo fichaje de los Rayados de Monterrey ya se encuentra en México, pero en su arribo fue sorprendido por aficionados y reporteros, así como mariachis, que buscaron darle la bienvenida. Crédito TW/@futpicante/ @PGonzalezMedina

Aunque la presencia de los músicos atrajo la atención por algunos instantes, las miradas se volcaron hacia la puerta de cristal cuando el nuevo jugador de los Rayados de Monterrey salió caminando. Fue cuando Canales mostró una bufanda con la leyenda de su nuevo equipo que los reporteros y aficionados se volcaron hacia él.

El revuelo fue tal que Canales tuvo que ser apoyado por elementos de seguridad para abrirse paso en medio del tumulto. Y es que, con el ánimo de tener una fotografía con él, aficionados buscaron acortar la distancia. De igual forma, tras unos instantes de silencio, el mariachi volvió a sonar para acompañar la marcha del futbolista hacia el exterior del complejo aeroportuario al ritmo de El corrido de Monterrey.

Antes de dirigirse hacia su vehículo, Canales se dio unos minutos para responder algunos cuestionamientos de los medios de comunicación. En esos instantes aprovechó para agradecer y abordar diversos temas como su decisión de llegar a México, la expectativa en torno al Clásico Regio, así como los objetivos que tiene planeado alcanzar en su nuevo equipo.

Rayados confirmó el fichaje de Sergio Canales (Twitter/ @Rayados)

“Tenía muchas ganas de una nueva experiencia. Vengo a un proyecto con mucha ambición y eso me motiva muchísimo (...) He estado hablando mucho con Héctor Moreno y tiene muchas ganas de conseguir triunfos, ganar campeonatos y vengo a ayudar (me han dicho que el Clásico Regio) es muy apasionante. Tengo muchas ganas del derby y tengo ganas de que lleguen esos partidos”, expresó.

Al término de su intervención, Canales continuó su marcha y logró llegar a una camioneta de color blanco que lo trasladó posteriormente a su nuevo destino.

De acuerdo con diversos reportes, Sergio Canales atenderá las pruebas médicas el próximo miércoles 25 de julio en las instalaciones de su nuevo equipo. En caso de superarlas de forma satisfactoria, la directiva de los Rayados de Monterrey podría realizar su presentación oficial horas después.

Al ritmo de "Sergio el bailador" de Bronco, la directiva de la Pandilla presumió su fichaje bomba

La canción en honor a Sergio Canales

El mismo día que se dio a conocer la llegada de Sergio Canales en las redes sociales oficiales de los Rayados de Monterrey, aficionados comenzaron a externar muestras de admiración y júbilo. Una de ellas fue una adaptación de la canción interpretada por el Grupo Bronco, titulada Sergio el bailador, para dar pie a la pieza conocida con el nombre Sergio el goleador.

“A todos los estadios no puede faltar, un mediocampista que nos vino a deleitar.

Supo que de bola nos ha sorprendido y nos ha emocionado por su forma de jugar.

La afición Rayada están felices ya, están esperando a Sergio el goleador,

porque tiene gracia para tocar el balón, todos enloquecen cuando Sergio mete gol.

Ya llegó, ya llegó, ya llegó Sergio el goleador”, dice parte de la letra de la canción.