¿Wendy Guevara ya no es la favorita del público? Ésta es la razón por la que la están cancelando

¿Wendy Guevara ya no es la favorita del público? (Fotos: ViX+)

¿La Abeja Reina está en decadencia de cariño por parte de los televidentes y fans en La Casa de los Famosos México? El fin de la séptima semana dentro del reality show de Televisa parece haber cambiado la jugada de Wendy Guevara respecto al favoritismo que tuvo en el pasado, pues internautas han comenzado a “cancelar” masivamente a la influencer en redes sociales, poniendo en riesgo el triunfo que más de uno le auguraba.

La fricción que la integrante de Las Perdidas ha tenido con Nicola Porcella, estrella con la que compite y se le ha relacionado sentimentalmente, parece estar dándole punto en contra a la originaria de León, Guanajuato, pues los calificativos en contra de sus palabras, acciones e incluso votos de nominación.

Por ello, luego del más reciente domingo de eliminación -23 de julio- su posicionamiento cara a cara con el peruano y no haberse “mostrado feliz” tras su salvación a “muerte” donde terminó eliminando a Apio Quijano son los dos fuertes motivos por los que Wendy Guevara estaría cayendo gravemente de popularidad en redes sociales, espacio que no solo ha sido calificado por ella como “su fuerte”, sino que también había respaldado el posible triunfo que tendría la mexicana.

“Era la última persona de la que me quería despedir”: Nicola sobre posicionamiento de Wendy

¿Wendy Guevara no quería que Nicola Porcella se quedara? (Fotos: ViX+)

Aunque algunos la han tachado de “traidora” o “vendida” con otros habitantes como Sergio Mayer y Poncho de Nigris, la verdad ha sido revelada por Nicola Porcella, quien en el confesionario aseguró que fue él quien le pidió a Wendy Guevara que se colocara frente a él en el posicionamiento cara a cara que ocurre en cada inicio de Gala de Eliminación en La Casa de los Famosos México.

“Le dije que somos hermanos, que era la última persona de la que me quería despedir de verdad si es que me voy y ella también. Estoy feliz y creo que me nominó sin pensar que podría salir, pero hasta ahí”, fueron las palabras de Nicola por lo que de inmediato, Wendy reaccionó al comentario de su compañero y confirmó sus palabras, “Si lo hice por eso”.

Nicola le pidió a Wendy que así fuera el posicionamiento (Foto: ViX+)

Sin embargo, en redes sociales esta explicación no ha justificado en absoluto a Wendy Guevara y pareciera estar lejos de interesarles a los miles de fans del reality show de Televisa, pues continúan cuestionando todo lo que ella ha hecho con Nicola Porcella durante la séptima semana de La Casa de los Famosos México, pasando desde el voto que le dio en contra hasta no festejar su victoria sobre Apio Quijano.

“O ya se le subió a la niña o de plano no se da cuenta que la está usando Sergio Mayer e incluso Poncho de Nigris y eso ya sería muy absurdo, porque si es nueva en el medio pero acuérdense que la ignorancia no justifica las cosas”. “Wendy Guevara ya no es la favorita, una persona que se vendió de humilde y abierta a amar sin etiquetas ahora es soberbia, todo el tiempo molesta a Nicola con su sexualidad y le da la espalda a el único hombre que la ha visto por lo que es y demuestra ser fiel hasta en el día que casi es eliminado”. “Después de sentirme feliz por sumarme almam* de ‘Hicimos famosa a la persona correcta’, creo que ahora ya no es así. Solo tiene esta semana para demostrar qué onda con ella, o no votaremos para que sea la ganadora”, expresaron fans.