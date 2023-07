López Obrador criticó al FMI y a Macri por la situación económica Argentina

El presidente López Obrador habló sobre la crisis que enfrenta Argentina y el papel del FMI en ella. (Infobae)

El presidente Andrés Manuel López Obrador, cuestionado sobre las instituciones crediticias que recientemente bajaron la calificación a Pemex, optó por criticar a las instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) por su actuación en la crisis que se vive actualmente en Argentina.

Durante su mañanera de este lunes, el presidente López Obrador señaló que el FMI está “totalmente desacreditado” y señaló a esta institución internacional por producir la crisis y alentarla.

López Obrador señaló que no se trató de decisiones basadas en cuestiones técnicas y financieras, sino que lo hizo por cuestiones políticas e ideológicas.

Desde Palacio Nacional, el mandatario federal mencionó que fue cuando Mauricio Macri fue presidente se buscó que se mantuviera en el poder, que se reeligiera, y que la izquierda argentina no ganara, por lo cual se le inyectó dinero a la economía argentina.

El presidente López Obrador aprovechó una pregunta sobre calificadoras crediticias para criticar al Fondo Monetario Internacional y su actuación

“Le metieron muchísimo dinero a la economía de Argentina vía créditos autorizados por el FMI. Por órdenes políticas”, dijo el presidente mexicano, que además reclamó que toda esa deuda se quedó y fue heredada al presidente Alberto Fernández.

López Obrador acusó que en lugar de brindarle su apoyo para enfrentar la crisis, el Fondo Monetario Internacional, como responsable o corresponsable, “no ha hecho nada”, pese a que la situación en Argentina “es grave”.

“Endeudaron más de la cuenta a Argentina, aún así no ganaron, no se reeligió el presidente Macri, y dejaron esa enorme deuda a Alberto Fernández el actual presidente y en vez de ayudar a que Argentina saliera adelante porque ellos fueron responsables o corresponsables, no han hecho absolutamente nada y la situación de Argentina es grave y muy lamentable. Pero ese es el fondo”, dijo.

