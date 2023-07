“Déjame hablar”: Noroña explota en plena entrevista tras ser cuestionado sobre la autocrítica en la 4T

El aspirante a la candidatura presidencial de Morena, Gerardo Fernández Noroña. Foto: Infobae México / Jovani Pérez

Una palabra bastó para subir de tono la conversación: autocrítica. Incómoda para Gerardo Fernández Noroña, la periodista Rocío Gutiérrez puso en jaque al petista, que desde hace unas semanas se encuentra de gira por el país para impulsar su candidatura presidencial de cara los próximos comicios.

Al ser cuestionado sobre la autocrítica al interior del oficialismo, el aspirante a la candidatura presidencial de la coalición que encabeza el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) evadió señalar con el dedo los errores de la llamada Cuarta Transformación.

Tras adular al Presidente Andrés Manuel López Obrador y reclamar el “silencio” de los medios de comunicación, insistió en que el movimiento obradorista ha hecho las cosas “muy bien” y que no se sumaría al “linchamiento” contra el Gobierno Federal a través de la autocrítica.

“Yo la autocrítica que tengo es que no critico”, respondió el diputado con licencia, molesto, durante una entrevista para el medio BI Noticias. Al ser increpado al respecto, argumentó que “bonito se vería” sumándose al golpeteo contra el primer mandatario.

Aunque el petista aseguró que a lo largo y ancho del país las y los mexicanos “agradecen” las acciones de la actual administración y que durante sus giras de promoción lo “felicitan”, la comunicadora lo hizo tambalear con una sensible pregunta:

“¿Nunca le ha tocado ir con madres buscadoras de sus hijos desaparecidos, de sus hijos asesinados? ¿Qué le dicen?, ¿también lo felicitan?”, preguntó Rocío Gutiérrez.

“Por supuesto, ¿qué me van a decir?”, respondió Fernández Noroña, y añadió que los responsables de la inseguridad y los altos índices de criminalidad en el país “fueron los gobiernos anteriores”.

“Déjame hablar, porque me interrumpes cada que hablo”, se quejó el político tras ser interrogado sobre la violencia durante el sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que hasta el pasado 21 de julio alcanzó los 161 mil 220 homicidios dolosos, según la agencia TResearch.

“Toda la violencia brutal que hubo se la callaban los medios”, dijo, y reprochó que la prensa minimiza los “esfuerzos” del Gobierno Federal para paliar el clima de inseguridad.

“Todo el esfuerzo se está haciendo. Se ha reconocido que no hemos pacificado al país. ¿Voy a negar que hay asesinatos de periodistas? Sería necio ¡Claro que hay asesinatos de periodistas! ¿En Estados Unidos no hay asesinatos de periodistas? ¿En Europa no hay asesinatos de periodistas?”, cuestionó la “corcholata”.