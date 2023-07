Acusan al dueño de Sonora Grill de presunto abuso laboral: “Esta pend... te la comes tú” | AUDIO

Una nueva polémica envuelve al dueño de Sonora Grill. Foto: Especial

Al calor de una nueva polémica, circula en redes sociales una denuncia contra el dueño de la cadena restaurantera Sonora Grill Group, Ricardo Añorve, por presunto abuso laboral.

En esta ocasión, Terror Restaurantes MX, cuenta de Twitter dedicada a denunciar y exhibir abusos en el giro restaurantero, difundió un audio en el que se escucha, colérico, al supuesto dueño de Sonora Grill mientras agrede verbalmente a uno de sus empleados.

Pese a la falta de contexto, al parecer todo sucedió a partir de la presentación de un platillo que no le agradó a Ricardo Añorve y por el que se lanzó en gritos e insultos contra sus empleados.

Ricardo Añorve, dueño de Sonora Grill. Foto del sitio oficial de Sonora Grill.

Incluso, en el audio se dirige a un hombre llamado Pedro, a quien le reclama la falta de cuidado en la preparación de los platillos a pesar de que lleva 10 años en el Sonora Grill Group.

Incluso se refirió, en un tono despectivo, al Pujol, restaurante mexicano del chef Enrique Olvera reconocido como uno de los mejores por The World’s 50 Best Restaurants.

“¿Alcanzas a ver que put... platillo es? Pinzas, otras vez las pinzas, ¿por qué no el platillo? Que se vea el platillo, el platillo se ve borroso, no se ve qué es. Las pinzas, la cebollita, el cilantro, ¿eres el Pujol o qué put... mad...? No mam..., están muy cabrones. Pedro, perdón, esta pend... te la comes tú. Lo sabes, sabes perfectamente cómo tienen que ser los platillos, lo sabes. Llevas 10 años en el pinche grupo, 10 años. Déjate de mam... de no revisar las cosas y de no involucrarte. 10 put... años, 10 años, Pedro”, vocifera el presunto dueño de Sonora Grill.

Aunque queda en duda la veracidad del audio, Terror Restaurantes etiquetó en su publicación al secretario de Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, y llamó la atención del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) y de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México.

Aquí un audio, presuntamente del dueño de Sonora Grill.



Nada más que comentar. Mucho ojo aquí @marathb@COPRED_CDMX @TrabajoCDMX

Los canales de comunicación están abiertos. Si quieren espacio para réplica SIEMPRE bienvenida. Con respeto, siempre. pic.twitter.com/vOl7aA4yFi — Terror Restaurantes MX (@TerrorRestMX) July 24, 2023

No es la primera vez que la cadena de restaurantes se encuentra en el ojo del huracán, pues cabe recordar los señalamientos en contra de Sonora Grill por presuntos casos de discriminación y diversas denuncias de abuso laboral.

Tan sólo en días pasados trascendió el del mesero Ricardo Vázquez, quien denunció maltratos hacia él y sus compañeros en una sucursal ubicada en el centro comercial El Dorado, en el municipio Boca del Río, estado de Veracruz.

“Por este medio quiero hacer una denuncia y manifestar que actualmente en el trabajo sufro de hostigamiento laboral, de violencia de género, acoso laboral, y también de un cobro indebido de propinas”, relató el trabajador a través de un video.

De acuerdo con el testimonio, las jornadas laborales se extienden por más de 14 horas, sin derecho a un pago por horas extras; además, reclamó que sus superiores les quitan hasta el ocho por ciento de las propinas, y si el cliente no les deja entonces los meseros lo deben pagar de su propio bolsillo.