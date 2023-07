Wendy Guevara rompió el silencio sobre la supuesta manipulación de Sergio Mayer

Wendy Guevara y Sergio Mayer (instagram/wendyguevaraoficial/sergiomayerb)

Wendy Guevara y Sergio Mayer han hecho muy buena mancuerna dentro de La Casa de los Famosos México. Junto al resto del Team Infierno han generado conversación y todo tipo de debates en redes sociales, además de construir una base de fans bastante sólida y fiel.

Te puede interesar: Señora católica reacciona a ‘La casa de los famosos’: “Poncho es más perdido que la Wendy”

Sin embargo, algunos internautas han manifestado en más de una ocasión que la influencer está siendo manipulada por Sergio Mayer, debido a que él conoce muy bien la popularidad de la integrante de Las Perdidas, y sería parte de su estrategia tenerla de su lado hasta que llegue el momento de traicionarla para llegar a la final.

Incluso, amigas de la influencer han referido que Wendy tiene que jugar muy bien sus cartas, pues consideran que sus compañeros son conscientes de la fama que tienen fuera de la casa; no obstante, también han asegurado que Wendy no tiene un pelo de tonta y sabe lo que hace.

Te puede interesar: “Resulta y Resalta”, el show de Wendy Guevara en vivo: precios, boletos y ciudades

Sergio Mayer no ha sido el único que ha sido acusado de manipulador dentro de La Casa de los Famosos, pues en esta jugada estaría involucrado también Poncho de Nigris. Incluso, se ha dicho que Nicola Porcella está usando a Wendy para ganarse el cariño del público.

La influencer no está de acuerdo a quien la subestima

En la fiesta más reciente que se organizó en el reality show, Wendy Guevara rompió el silencio y habló sobre esta supuesta manipulación, pues está enterada de todo debido a que, la gente que suele visitar la casa y gritarle a los famosos desde el exterior, le han dicho que tenga mucho cuidado con ciertos integrantes del Team Infierno, en especial Sergio Mayer.

Te puede interesar: La Casa de los Famosos en vivo: Sergio Mayer recibió la visita de su nieta

Asimismo, algunos integrantes que ya salieron de la casa trataron de advertirle sobre una supuesta jugada contra ella elaborada por sus compañeros del Team Infierno.

¿Qué dijo Wendy Guevara de la “manipulación” de Sergio Mayer”?

Durante la noche de fiesta, Wendy Guevara puso punto final a los rumores de manipulación por parte de Sergio, Poncho y otros compañeros del reality, defendiendo al actor de La Fea Más Bella y aclarando algunas cosas:

“Me vale madr* la gente de afuera que ataca a Sergio Mayer. No lo conocen como yo lo conocí aquí dentro. Es una persona real, normal. He aprendido muchas cosas de él”, dijo la influencer, “A través nomás de conocerte 20 minutos, 10 minutos en la tele o en la cámara, lo juzgan. Me vale que se enojen conmigo, él es una amor”

La influencer rompió el silencio durante la más reciente fiesta de "La Casa de los Famosos"

Ante estas palabras, Sergio Mayer le agradeció diciéndole: “Te amo, hermosa”. Pero Wendy continuó con los elogios, e incluso dijo que el actor era una persona de la que se podía aprender bastante: “Hay que aprender de las personas que tienen más tiempo y experiencias de vida. Yo creo que de eso podemos aprender mucho”.

Del mismo modo, habló sobre quienes ya no están en la casa y que le advirtieron acerca de la supuesta naturaleza manipuladora de Sergio Mayer y Poncho de Nigris. Paul Stanley fue uno de los que dijeron a Wendy antes de salir que tenía que “cuidarse mucho”.

“Muchos y muchas personas que a lo mejor no llegaron hasta este lugar, hasta estas semanas, pensaron que a mí me decían lo que tenía que hacer, que nos manipulaban. Les voy a decir algo: jamás”, señaló Wendy Guevara.

Asimismo, dijo que pensar que ella puede ser victima de manipulación es subestimarla, y declaró que no es agradable que las personas tengan esa percepción de ella:

“No soy una pendej*. He picado piedra y no dejo que nadie me diga lo que tengo que hacer. Yo los quiero mucho, a Sergio y a Poncho los amo, y no me gusta que piensen eso de mí. Me subestiman”.