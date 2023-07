“Soñé que le reclamaba”: Imelda Garza confiesa que ha soñado y sentido la presencia de Julián Figueroa

Imelda Garza ha sentido la presencia de su esposo Julián figueroa en varias ocasiones. (Foto: Instagram)

Imelda Garza, viuda del cantante Julián Figueroa recientemente habló para los medios de comunicación y reveló que continúa muy afectada por la muerte del hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian.

Han pasado tan solo tres meses desde el fallecimiento del actor, por lo que la cantante continúa sobreponiéndose a su dolor para seguir. Durante la presentación del musical ’Princesas, un musical real’ donde dará vida a La Sirenita fue cuestionada sobre su estado de salud. Imelda reveló que si asistió a sesiones con una tanatóloga no obstante, se encuentra todavía en el proceso de negación.

“Estoy todavía en negación en esa parte, porque no asimilo que todo esto no lo voy a poder compartir con él”, confesó.

“He soñado bastante con él. Sueño cosas cotidianas, pero me pasó que un día antes de su tercer mes de fallecido soñé con él. Nos estábamos peleando porque yo le estaba reclamando que por qué se había ido, por qué me había dejado sola, por qué ya no estaba”

Julián Figuero e Imelda Garza (fotos:instagram/imetunon/julian_f.f)

La cantante se sigue preguntando y le da vueltas a lo sucedido, señaló que tenían muchos proyectos juntos entre los cuales le emocionaba un viaje a Japón. “Nos queríamos ir bastante tiempo, como un mes y medio. Visitar todos los templos... Creo que nos faltó mucho tiempo. Si me pesa”

Asimismo narró una experiencia extranormal que tuvo Maribel Guardia el día que su hijo, José Julián se graduó del kínder hace apenas unas semanas.

“El día que se graduó fuimos a desayunar y apareció como un arcoiris. Yo no sé si de alguna joya o algo, pero nadie traía una joya brillosa. Salió el arcoiris en la pared”

Imelda Garza explicó que ese suceso era solamente uno de varios, pues la familia ya relaciona este fenómeno de luz con Julián. Durante un viaje ella vio otro arcoiris en el cielo y sintió que era su esposo, “Yo creo que se nos ha presentado de diferentes maneras, el día que o soñé creo que estaba ahí definitivamente”, aseguró.

Cabe señalar que las cenizas de Julián Figueroa continúan en la sala de su casa, e Imelda explicó que probablemente se quede en ese sitio ya que era donde pasaba la mayor parte del tiempo el cantante.

“Él está en la sala, era un lugar que disfrutaba muchísimo. Era su espacio, ahí leía, meditaba le gustaba mucho ese espacio. Entonces creo que lo más correcto es dejarlo ahí, no mandarlo lejos a una parte que no conoce”

Julián Figueroa falleció el 9 de abril, el actor murió a la edad de 27 años a causa de un infarto al miocardio durante la noche de aquel domingo. Julián fue hallado en la habitación de huéspedes de su domicilio ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.

El pequeño José Julián se graduó del kínder.

En su momento, Imelda Garza relató cómo fue que encontró a Julián Figueroa sin vida, luego de que él se fuera a dormir un rato tras haber estado todo el día juntos viendo películas en la televisión. Esto lo contó a su tía Addis Tuñón, en una llamada telefónica para el programa de televisión De primera mano.

“Le fui a tocar la puerta, no me contestó, abrí y vi como que estaba dormido, porque estaba en posición de dormido, las piernas incluso las tenía cruzadas como él dormía, no había nada diferente. Lo toqué de la pierna para moverlo y tratar de despertarlo y sentí que la pierna estaba como muy fría, prendí la luz y vi que tenía la boca morada, me desesperé”, contó la cantante.