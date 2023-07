Maryfer Centeno analizó ataque de ansiedad de Nicola tras pelea con Wendy Guevara: “Se siente agobiado”

Maryfer Centeno analizó a Nicola Porcella tras pelea con Wendy Guevara (foto: maryfercentenom/ViX)

La Casa de los Famosos está siendo todo un éxito. Con cada día que pasa, las celebridades que compiten por el premio de 4 millones de pesos entran en peores estados de estrés. Así lo demostraron Wendy Guevara y Nicola Porcella, quienes protagonizaron una fuerte discusión que generó conversación en redes sociales.

Maryfer Centeno, especialista en grafología y experta en lenguaje corporal, analizó el momento y la reacción del peruano. Esta situación se volvió viral, pues los internautas dividieron sus opiniones, colocándose tanto del lado de Nicola como de Wendy.

Durante el tiempo que La Casa de los Famosos ha estado en emisión, el peruano y la mexicana han formado una fuerte relación de amistad y han demostrado tener bastante afecto uno por el otro; y de hecho, algunos espectadores han externado que hay algo más entre los dos.

Por ello, el encontronazo entre los integrantes del Team Infierno fue todo un escándalo.

Qué dijo Maryfer Centeno de Nicola Porcella

Con un video que subió en su cuenta de TikTok, Maryfer Centeno explicó que es evidente que Nicola la estaba pasando muy mal después de su conflicto con Wendy Guevara.

La experta en lenguaje corporal dio su opinión sobre el ataque de ansiedad que tuvo el peruano

“Derrotado, totalmente derrotado, tallándose la cara, muy preocupado, muy harto, además noten que incluso está totalmente rojo de la cara. Ve la preocupación que hay en este rostro, toda la tristeza. Se dividieron opiniones de si es auténtico o si tiene razón o no, pero lo que es una realidad es que está muy triste”, dijo Maryfer Centeno.

También mencionó: “Ve con qué fuerza se aprieta la cabeza, cuando una persona se aprieta con mucha fuerza la cabeza es cuando ya no aguantas tu mente, cuando tienes ideas y dices ‘dios mío, ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo voy a lograr?’ Así, se siente, agobiado”.

Del mismo modo, pidió a sus espectadores que observaran bien su rostros especialmente las señales de molestia. Maryfer Centeno señaló que hay un debate en redes sociales entre quienes creen genuino la tristeza y enojo de Nicola y quienes no lo consideran así:

“Ve incluso como tiene que respirar y respirar y ve cómo la mirada es de una gran desolación. Nota también como hay cierta expresión de enojo, producto seguramente por la importancia que está sintiendo. Fíjate como aquel como el rostro es totalmente de ira, de desaprobación, de impotencia”.

El peruano presentó un ataque de ansiedad Crédito: Televisa /Vix

“Enseña los dientes y los prieta. Es un gesto natural de cuando te sientes amenazado y cuando te encuentras en un estado de indefensión y tienes que defenderte de una u otra forma, les repito, puede que sea para algunos fundado y para otros no, lo que es una realidad es que este hombre está pasándola muy mal, ha tenido muy mala noche, que todas las expresiones son de tristeza, de impotencia y de tensión, y que todos alguna vez nos hemos sentido así y finalmente nos damos cuenta de que no hay tormenta que no pase”.

Cómo fue la pelea entre Nicola y Wendy

En La Casa de los Famosos, Nicola Porcella contó a sus amigos Wendy Guevara y Apio Quijano sobre las acusaciones de violencia que vivió en su natal Perú. Luego de esto, Wendy Guevara tuvo “ciertas actitudes” que el peruano interpretó como si ella diera a entender que no lo creía inocente de lo ocurrido.

En la cocina, Porcella contaba a Apio Quijano que estaba arrepentido de haberles contado eso, pues pensaba que no creían en su inocencia. En este momento Wendy Guevara salió del cuarto y notó que hablaban de ella. La influencer explotó y comenzó una discusión con Nicola.

En redes sociales, los internautas se han solidarizado con Nicola pues consideran que ha sido leal a su equipo.