¡Lo lograste, campeón! Madre lleva foto de su hijo fallecido a su graduación de kínder | VIDEO

Madre rinde homenaje emotivo a hijo fallecido en graduación (Captura de pantalla)

En un acto lleno de amor y tributo, la mamá llevó una fotografía de su amado hijo a la ceremonia de graduación.

El video viral muestra el momento emotivo en el que los niños y niñas del preescolar asisten a su graduación.

Cuando mencionan el nombre de Edwin, el niño fallecido, todos sus compañeritos presentes en la ceremonia dicen en coro “¡presente!”. La mamá de Edwin, ataviada completamente de blanco, pasa por los documentos del niño, y la respuesta solidaria y amorosa de sus pequeños compañeros es palpable.

Madre honra a su hijo en conmovedora graduación escolar (Captura de pantalla)

En la descripción del conmovedor clip, la mamá compartió sus sentimientos: “No hay palabras para expresar lo que sentimos al ver tu lugar solo con tu foto, te amamos mucho, ¡felicidades hasta el cielo, mi amor! Lo lograste campeón y estoy muy orgullosa de ti”.

“El cómo se le cortaba la voz a la maestra al nombrarlo me dolió”, “estoy llorando como una niña chiquita, mis condolencias para ti”, “qué fortaleza se le ve a la mami, soportar tal dolor”, “hoy fue la graduación de mi hija y saber que tu peque no pudo hacerlo me parte el corazón, eres una mujer con una gran fortaleza”, fueron algunos de los comentarios dejados por usuarios conmovidos por el emotivo homenaje de Yareli a su hijo Edwin.

Este emotivo momento es un recordatorio del poder del amor maternal y cómo el vínculo entre una madre y su hijo trasciende cualquier circunstancia, dejando una huella indeleble en el corazón de quienes lo presenciaron.

