Libros de Amazon México: estos son los títulos más vendidos

Amazon se ha convertido en un gran aliado de los lectores mexicanos a la hora de elegir libros. (Infobae/Jovani Pérez)

Tiendas en línea como Amazon se han convertido en un aliado de los lectores, pues a través de ellas se pueden adquirir libros de forma rápida y sencilla, sobre todo para aquellos quienes no tienen disponible tanto tiempo para visitar las librerías o las bibliotecas.

Te puede interesar: Libros de Amazon México: qué leer en el tiempo libre

Desde aliviar la tristeza, ayudar a lidiar con la ansiedad, causar grandes emociones como la felicidad, cultivarnos y hacer volar la imaginación, los libros producen experiencias y placeres a quienes gozan de la lectura y la convirtieron en una actividad esencial en su vida.

Obras de autoayuda, ciencia ficción, fantasía, cómics, comedia, misterio, suspenso, romance, viajes y más, la literatura se ha mantenido en el gusto del público, adaptándose a los avances de la tecnología, pues ahora es posible leer no sólo en formato físico, sino a través de los teléfonos celulares, tabletas, computadoras, entre otras herramientas como Kindle (como se llama el lector de libros electrónicos que es exclusivo de Amazon).

Te puede interesar: Libros de Amazon México: top de los títulos más populares este día

Sin embargo, hay un problema: ante la variedad de títulos y autores que surgen cada día alrededor del mundo, podría resultar difícil elegir el siguiente libro a leer, pero en respuesta a ello, ya hay rankings que facilitan a los amantes de la lectura esta decisión.

A continuación un listado de los libros más vendidos de Amazon México este domingo 23 de julio y unas breves reseñas:

Te puede interesar: Libros de Amazon México: cuál es el título más leído hoy

1. Hábitos Atómicos

Autor: James Clear

Número de páginas: 328

HÁBITOS ATÓMICOS parte de una simple pero poderosa pregunta: ¿Cómo podemos vivir mejor? Sabemos que unos buenos hábitos nos permiten mejorar significativamente nuestra vida, pero con frecuencia nos desviamos del camino: dejamos de hacer ejercicio, comemos mal, dormimos poco, despilfarramos. ¿Por qué es tan fácil caer en los malos hábitos y tan complicado seguir los buenos? James Clear nos brinda fantásticas ideas basadas en investigaciones científicas, que le permiten revelarnos cómo podemos transformar pequeños hábitos cotidianos para cambiar nuestra vida y mejorarla. Esta guía pone al descubierto las fuerzas ocultas que moldean nuestro comportamiento desde nuestra mentalidad, pasando por el ambiente y hasta la genética y nos demuestra cómo aplicar cada cambio a nuestra vida y a nuestro trabajo. Después de leer este libro, tendrás un método sencillo para desarrollar un sistema eficaz que te conducirá al éxito. Aprende cómo Darte tiempo para desarrollar nuevos hábitos Superar la falta de motivación y de fuerza de voluntad Diseñar un ambiente para que el éxito sea fácil de alcanzar Regresar al buen camino cuando te hayas desviado un poco

2. La revolución de la glucosa

Autor: Jessie Inchauspé

Número de páginas: 312

Equilibra tus niveles de glucosa y cambiarás tu salud y tu vidaMejora todos los aspectos de tu salud, desde el peso, el sueño, los antojos, el estado de ánimo, la energía, la piel e incluso retrasa el envejecimiento con trucos fáciles de implementar y basados en la ciencia que te ayudan a controlar tus niveles de azúcar en sangre mientras sigues comiendo los alimentos que te encantan.La glucosa, o azúcar en la sangre, es una molécula diminuta que tiene un gran impacto en nuestra salud. Entra en nuestro torrente sanguíneo a través de los alimentos ricos en almidón o dulces que comemos. El noventa por ciento de las personas sufren de demasiada glucosa en su sistema y la mayoría no lo saben.¿Los síntomas? Antojos, fatiga, infertilidad, problemas hormonales, acné, arrugas Y con el tiempo, el desarrollo de enfermedades como la Diabetes tipo 2, Síndrome de Ovario Poliquístico, cáncer, demencia y enfermedades del corazón.Basándose en ciencia de vanguardia y en su propia investigación pionera, la bioquímica Jessie Inchauspé ofrece diez trucos simples y sorprendentes para ayudarnos a equilibrar nuestros niveles de glucosa y revertir sus síntomas, sin ponernos a dieta y sin renunciar a los alimentos que amamos. Por ejemplo:Comer los alimentos en el orden correcto te hará perder peso sin esfuerzo.¿Qué ingrediente secreto te permitirá comer postre y aun así entrar en el modo quemagrasa?¿Qué pequeño cambio en tu desayuno desbloqueará energía y reducirá tus antojos?Entretenido, informativo y repleto de los datos científicos más recientes, este libro presenta una nueva forma de pensar para mejorar tu salud. La revolución de la glucosa está repleto de consejos que pueden mejorar tu vida de manera drástica e inmediata, independientemente de cuáles sean tus preferencias dietéticas.

3. El Principito

Autor: Antoine De Saint-Exupéry

Número de páginas: 68

El principito es una fábula infantil que disfrutan por igual los niños y adultos. Publicada por primera vez en 1943, la novela se ha traducido a más de 250 idiomas, incluida una versión en Braile. También es uno de los libros más vendidos en el mundo, después de la Biblia y El capital de Karl Marx. El autor se estrella con su avión en medio del desierto del Sahara y encuentra a un niño, que es un príncipe de otro planeta. Se trata de un relato poético que es filosófico e incluye crítica social. Hace diversas observaciones sobre la naturaleza humana y su lectura es placentera y al mismo tiempo invita a la reflexión. Y naturalmente, está pensado para lectores de todas las edades. Formato ligero con pasta dura. AMS Libros, editorial y distribuidor: ofrece un amplio catálogo de títulos en categorías como infantil, cocina, arquitectura, arte y libros de gran formato. Contamos con mas de 20 años de experiencia y gran cobertura en retail y eCommerce. Conoce nuestros sellos editoriales Silver Dolphin y Numen.

4. Este dolor no es mío. Identifica y resuelve los traumas familiares heredados

Autor: Mark Wolynn

Número de páginas: 288

DEPRESIÓN. ANSIEDAD. DOLORES CRÓNICOS. FOBIAS. PENSAMIENTOS OBSESIVOS.La evidencia científica muestra que los traumas pueden ser heredados.Existen pruebas fiables de que muchos problemas crónicos o de largo plazo pueden no tener su origen en nuestras vivencias inmediatas o en desequilibrios químicos de nuestro cerebro, sino en las vidas de nuestros padres, abuelos o bisabuelos. Mark Wolynn, fundador y director del Instituto de Constelaciones Familiares (FCI) y pionero en el estudio de los traumas familiares heredados, presenta en "Este dolor no es mío" un enfoque transformador que permite resolver problemas crónicos que no han podido ser aliviados mediante la terapia tradicional, los medicamentos u otras medidas.

5. Muchas vidas, muchos maestros

Autor: Brian Weiss

Número de páginas: 240

Este libro, profundamente conmovedor, se ha convertido en un extraordinario bestseller con 1.5 millones de lectores desde su primera publicación en 1988. En éste, Brian Weiss nos cuenta la asombrosa experiencia que cambió su vida para siempre, en una obra maestra de la espiritualidad que sigue siendo de lectura obligada. Una de sus pacientes, Catherine, recordó bajo hipnosis sus vidas pasadas y consiguió encontrar en éstas el origen de muchos de los traumas que sufría. Catherine se curó, pero ocurrió algo insólito: logró ponerse en contacto con los Maestros, espíritus superiores que habitan los estados entre dos vidas. Ellos le comunicaron importantes mensajes de sabiduría y de conocimiento. Las credenciales del Dr. Weiss y su escepticismo inicial, atraen a personas que de otro modo no se hubieran acercado a este libro. The New York Times

6. American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer

Autor: Kai Bird

Número de páginas: 784

THE INSPIRATION FOR THE MAJOR MOTION PICTURE OPPENHEIMER "A riveting account of one of history’s most essential and paradoxical figures.”Christopher Nolan, DirectorNEW YORK TIMES BESTSELLER PULITZER PRIZE WINNER The definitive biography of J. Robert Oppenheimer, one of the iconic figures of the twentieth century, a brilliant physicist who led the effort to build the atomic bomb for his country in a time of war, and who later found himself confronting the moral consequences of scientific progress.In this magisterial, acclaimed biography twenty-five years in the making, Kai Bird and Martin Sherwin capture Oppenheimer’s life and times, from his early career to his central role in the Cold War. This is biography and history at its finest, riveting and deeply informative.“A masterful account of Oppenheimer’s rise and fall, set in the context of the turbulent decades of America’s own transformation. It is a tour de force.” Los Angeles Times Book Review“A work of voluminous scholarship and lucid insight, unifying its multifaceted portrait with a keen grasp of Oppenheimer’s essential nature.. It succeeds in deeply fathoming his most damaging, self-contradictory behavior.” The New York Times

7. Viajar cambiará tu vida

Autor: Alan Estrada

Número de páginas: 248

¡EL ESPERADO LIBRO QUE REVELA EL DETRÁS DE CÁMARAS DE LOS VIAJES DE ALAN X EL MUNDO!Alan Estrada, host del canal de YouTube con 3.3 millones de suscriptores, te cuenta lo que ha aprendido en lugares asombrosos y aterradores por igual: desde la primera vez que viajó de mochilero a Cuba y la odisea de sobrevivir a la India hasta la sensación de sumergirse a 3,800 m para encontrarse con los restos del Titanic.El autor, quien ha recorrido prácticamente todo el mundo, te explica cómo mantener viva la chispa del asombro en cada viaje, la importancia de admitir que no lo sabes todo y que viajar es peligrosísimo porque puede cambiarte la vida.Este libro es la señal que necesitabas para emprender tu propia aventura. Compra ese boleto, pide esos días de vacaciones y descubre, con la guía de Alan, la versión de ti que está esperándote fuera de tu zona de confort.

8. Berserk N.41 - Manga Edición Especial - Editiorial Panini

Autor: Kentaro Miura

Número de páginas: 168

Pensando en la seguridad de Kasca, Guts parte hacia Elfhelm, la pacífica tierra natal de Puck. En medio del camino, se reencuentran con Isidro, Farnese y Serpico. Así que Guts los acepta como compañeros. En el bosque del Árbol Espiritual conocen a la bruja Schierke y en la ciudad de Vritanis abordan el barco Caballo de Mar, comandado por Roderick, del país marítimo de Ys. Juntos parten hacia Elfhelm. En un nuevo mundo abierto por Griffith y luego de ser atacados por demonios inimaginables, el grupo de guerreros por fin llega a su destino. Por medio de la técnica de la Reina de las Tormentas de flores, soberana de la isla de los elfos, Schierke y Farnese se introducen en lo más profundo de la mente de Kasca, reúnen los pedazos de su memoria y logran devolverle su estabilidad mental. Sin embargo, al final de esa larga travesía, Guts y Kaska aún no pueden verse a la cara como todos habían esperado.

9. Hábitos atómicos TD

Autor: James Clear

Número de páginas: 328

HÁBITOS ATÓMICOS parte de una simple pero poderosa pregunta: ¿Cómo podemos vivir mejor? Sabemos que unos buenos hábitos nos permiten mejorar significativamente nuestra vida, pero con frecuencia nos desviamos del camino: dejamos de hacer ejercicio, comemos mal, dormimos poco, despilfarramos. ¿Por qué es tan fácil caer en los malos hábitos y tan complicado seguir los buenos? James Clear nos brinda fantásticas ideas basadas en investigaciones científicas, que le permiten revelarnos cómo podemos transformar pequeños hábitos cotidianos para cambiar nuestra vida y mejorarla. Esta guía pone al descubierto las fuerzas ocultas que moldean nuestro comportamientodesde nuestra mentalidad, pasando por el ambiente y hasta la genética y nos demuestra cómo aplicar cada cambio a nuestra vida y a nuestro trabajo. Después de leer este libro, tendrás un método sencillopara desarrollar un sistema eficaz que te conducirá al éxito.Aprende cómo Darte tiempo para desarrollar nuevos hábitos Superar la falta de motivación y de fuerza de voluntad Diseñar un ambiente para que el éxito sea fácil de alcanzar Regresar al buen camino cuando te hayas desviado un poco

10. Beyond the Story. Crónica de 10 años de BTS

Autor: Myeongseok Bts, / Kang

Número de páginas: 608

EL PRIMER LIBRO OFICIAL Publicado para celebrar el 10.º aniversario de BTS, contiene historias que van mucho más allá de lo que ya sabes sobre el grupo e incluye fotos inéditas, códigos QR con los vídeos y toda la información de los álbumes. Tras darse a conocer al mundo el 13 de junio de 2013, BTS celebra el 10.º aniversario de su debut en junio de 2023. Sus integrantes se han situado en lo más alto como artistas icónicos globales y, aprovechando este importante hito, repasan su trayectoria en su primer libro oficial. De este modo, BTS afianza su potencial para construir un futuro aún más brillante y da un paso más en un camino que nadie ha transitado antes. BTS comparte las historias más personales detrás de los focos de su trayectoria hasta la fecha a través de entrevistas y de más de tres años de cobertura en profundidad por parte de Myeongseok Kang, quien ha escrito sobre K-pop y cultura pop coreana en diversos medios. Presentado de forma cronológica en siete capítulos desde antes del debut de BTS hasta el presente, en el libro sus vívidas voces y opiniones se entrelazan para contar una historia sincera, ágil e intensa. En entrevistas individuales hechas sin cámara ni maquillaje, arrojan luz sobre su trayectoria musical desde múltiples ángulos y abordan su trascendencia. Además, abren el libro retratos a todo color que muestran a BTS como personas y artistas y a lo largo de sus páginas se intercalan fotos conceptuales, listas de canciones de todos sus álbumes anteriores y más de 330 códigos QR. Como artistas de la era digital, BTS se ha comunicado con el mundo por internet y este libro permite a los lectores acceder inmediatamente a trailers, vídeos musicales y muchos más recursos online para conocer a fondo todos los momentos clave de la historia de BTS. Completado con una cronología de todos sus grandes hitos, BEYOND THE STORY es un archivo extraordinario: todo el universo de BTS en un solo volumen.

*Nota: Algunos libros podrían no tener autor, número de páginas o descripción debido a que la plataforma no la proporciona.

Para comprar libros en Amazon basta con tener una cuenta en dicha plataforma y posteriormente escribir el título de la obra en el buscador y luego hacer clic en “comprar”. Se puede agregar más de un artículo en el carrito y se puede finalizar la compra después.

Cae la lectura en México

Miles de personas en la 41 edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en busca de nuevos ejemplares, presentaciones o talleres que este evento cultural reúne. (GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM)

En el 2022, el porcentaje de la población lectora en México se ubicó en 68.5%, es decir, 3.4 ejemplares al año, siendo el nivel más bajo desde que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) comenzó a realizar el Módulo sobre Lectura (MOLEC) en el 2016.

De acuerdo con las estadísticas, dadas a conocer en la edición 2023, se observa que la población lectora de 18 años y más disminuyó 3.3 puntos porcentuales con respecto al 2022. Comparado con la primera medición del 2016, que también ha registrado la cifra más alta con 80.8%, el año pasado el número de lectores bajó 12.3 por ciento.

Por sexo, este año los hombres tomaron la delantera y leyeron más (71.7%) en comparación con las mujeres (65.7%). El tiempo promedio de una sesión continua de lectura fue de 42 minutos.

En cuanto a rango de edad, se identificó que la población lectora mexicana disminuye conforme la edad aumenta. En los grupos más jóvenes (de 18 a 24 años y de 25 a 34 años) el comportamiento de los lectores fue similar: ocho de cada 10 personas leen, no obstante, conforme aumentó la edad se pudo ver un descenso gradual, por ejemplo, las mujeres de 65 años y más bajaron a cinco lectoras por cada 10, mientras que en el caso de los hombres pasó a seis de cada 10.

Por el tipo de material de lectura, los libros fueron de los más leídos con un 40.8%; seguido de las páginas de Internet, foros o blogs, con 37.7%; en un tercer peldaño se ubican las revistas, con 23.6%; los periódicos, con un 18.5% y las historietas, con 6.1 puntos porcentuales.

Al hacer un contraste entre el tipo de material y las edades se tiene que las páginas de Internet son las favoritas entre el público de 18 a 34 años; mientras que los libros tienen mayor apoyo por parte de la población mayor de 35 años, pero especialmente entre los adultos mayores de 65 años o más.

Sobre el motivo que orilló a la población lectora a hacer este ejercicio, el 44.6% contestó que fue por entretenimiento; el 26.5% señaló que fue debido al trabajo o a los estudios; el 19.2% indicó que lo hizo por cultura general; el 9.4% por religión y el 0.3% por otro motivo.

SEGUIR LEYENDO:

Más noticias

Qué puedo leer

Rankings de streaming

Noticias de México