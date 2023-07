Niurka llamó “hipócrita” e “idio*%” a Gustavo Adolfo Infante tras compararla con Alfredo Adame

Niurka se molestó después de que el conductor la comparara con Alfredo Adame. (Especial)

Niurka Marcos es una de las mujeres que se ha colocado bajo los reflectores por emitir sus opiniones sobre lo que ocurre dentro de La Casa de los Famosos como designar al programa como “arreglado y falso”, criticar a Wendy porque “como ella hay muchas en los antros” y por alertar a Emilio Osorio al tratar con Raquel Bigorra, esto llevo a que distintas personalidades opinaran sobre sus actitudes, entre ellos el conductor Gustavo Adolfo Infante a quien “mamá Niu” llamó hipócrita.

De acuerdo con la vedette le llegó la información de que el periodista de las exclusivas la llamó “majadera” y entre sus muchas críticas, la comparó con el expolítico Alfredo Adame porque “siempre buscan conflictos” y porque “si no están peleando no están felices”. Esto desató la molestia de la cubana que también denominó al presentador de televisión como un idiota.

El primer calificativo que puso Niurka a Gustavo Adolfo Infante, precisó, fue porque durante una de las galas de La Casa de los Famosos México donde coincidieron él le pidió un abrazo y que convivieran a lo largo de la transmisión, en cambio “a sus espaldas” la está criticando por cosas que no deberían importarle.

Esto fue lo que dijo Mama Niu: “Me acaban de pasar un escrito que ni tiene caso publicar, no vale la pena... uno de los involucrados es Gustavo Adolfo Infante, pero bueno, de ese idiota no puedo esperar nada, es un hipócrita, qué tal el abrazo que me pediste en la gala y que rechace, eh, que te dije, no gracias, así está bien... resulta que ahora todo lo que yo digo son majaderías... sólo es lo que no les gusta escuchar”.

La vedette cubana se molestó después de que la llamara majadera. (TikTok: @niurka.oficial)

Niurka Marcos aseguró que les molesta lo que dice porque son “las verdades” que nadie quiere escuchar y que como consecuencia eso les causa incomodidad. Todos sus ataques fueron en contra de Gustavo Adolfo Infante a pesar de que dijo que había más involucrados en los señalamientos, pero no reveló la identidad de nadie más.

Ella continuó diciendo que está muy indignada de que alguien que se la pasa “criticando a los demás” ahora viniera a hacerse “la víctima” por los comentarios que ella hace sobre el reality show donde participa el hijo que comparte con el productor Juan Osorio.

Otro aspecto que le molestó es que el conductor de De Primera Mano asegurara que estaba vetada, cosa que aseguró que no es real. La vedette se justificó diciendo que se pone “pend*%a” porque está “su bebé” dentro del reality y está al pendiente de que no hagan ningún tipo de trampa, declaró.

Niurka aseguró que se molesta y critica a La Casa de los Famosos México porque Emilio Osorio está dentro del reality show. (Niurka Marcos)

Niurka declaró que Gustavo Adolfo Infante “traga del bullyng”

Niurka Marcos, en el mismo video que compartió a través de sus redes sociales declaró que nunca va a poder “superar” a Gustavo Adolfo Infante porque gracias a las críticas y señalamientos que el conductor hace a través de los espacios informativos que conduce (las cuales consideró como bullyng) él obtiene ganancias suficientes para sobrevivir e incluso para darse sus lujos.

Esto fue lo que dijo la vedette:

“Tú vives de eso, ´para que entiendas, yo nunca te voy a superar, no podría superarte en hacer bullyng, tú desde tu programa, que de eso vives, tragas, diario, en dos y hasta tres espacios en televisión... tragas de hacer bullyng y de hacer críticas, a ti te pagan... yo lo hago en esta etapa de mi vida disfrutando La Casa de los Famosos y defendiendo al Team Infierno”, declaró Niurka Marcos.