Modelo de Only Fans posó en Metrobús de CDMX con atuendo de Barbie

La modelo utilizó las instalaciones del Metrobús para mostrar su outfit de Barbie (foto: alemiarojasoficial/Tik Tok)

Durante el estreno mundial de Barbie, una modelo de Only Fans captó la atención de los mexicanos por utilizar las instalaciones del Metrobús de la Ciudad de México para crear contenido para sus redes sociales y de esa manera poder atraer a más usuarios a su perfil.

Hoy en día existen muchas personas que se dedican a vender contenido para adultos a través de plataformas de pago o redes sociales, especialmente en una que conocida como la “página azul”, Only Fans. Un claro ejemplo de esto es la joven modelo @alemiarojasoficial, quien sorprendió a todos los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) al posar con un atuendo temático completamente rosa de Barbie, esto mientras se encontraba grabando contenido en el Metrobús.

La mujer encendió a los usuarios de la plataforma de videos cortos conocida como Tik Tok, ya que mostró el atuendo que planea utilizar para acudir a ver la película de Barbie. La modelo cuenta con 13.7 millones de seguidores en Tik Tok, sitio en el que compartió algunos clips en los que se le pudo apreciar posando con ropa rosa al estilo Barbie en el transporte mexicano.

A través de redes sociales la modelo compartió un clip en el transporte público con temática de Barbie Créditos:alemiarojasoficial/ Tik Tok

Actualmente la grabación cuenta con 1.5 millones de reproducciones, 152.1 K de reacciones, más de 2 mil comentarios y 11.6 K de veces guardados. La publicación fue aprovechada por los internautas, quienes le hicieron llegar decenas de invitaciones para ver la película y algunos piropos: “Pero ya mirándote en el bus ya vi la Barbie, hermosa”, “¿Por qué nunca me subo a este tipo de camiones?”, “Me enamora el resplandor nomas de esa belleza” y “Yo voy por ti hasta el fin del mundo hermosa”, fueron algunas de las respuestas que se pudieron rescatar.

Cabe mencionar que no se trata del único video en el que aparece la modelo de contenido para adultos, ya que en otras ocasiones muestra momentos de su rutina diaria. En otros clips ha llegado a mostrar que además de trabajar en Only Fans, también atiende una barbería en León, una sucursal en la que es bastante popular, pues asegura que los clientes hacen fila para poder cortarse el cabello en ese establecimiento.

Los usuarios no desaprovecharon la oportunidad de hacerle saber que si era ella la que los atendería no dejarían de ir a despuntarse el cabello: “Si la peluquera es así yo voy a hacerme peluquiar todos los días”, “yo me la llevo a mi casa para que me haga un corte personalizado” y “Cobra cada minuto extra que te quedes a trabajar, lo vales completamente”.

(foto: alemiarojasoficial/Tik Tok)

En una de sus más recientes grabaciones, se mostró llegando a un negocio en el que trabaja, el atuendo utilizado en esa ocasión correspondió a un vestido entallado de color azul y zapatos de tacón, el cual lució con el cabello suelto. En el puso la leyenda “Cuando llego 3 minutos tarde y mis clientes ya me están esperando”, su video actualmente cuenta con más de 15 millones de reproducciones.

Las imágenes compartidas mostraron una fila de más de 5 hombres que se encontraban formados esperando a que fuera abierto por la joven. En aquella ocasión los usuarios compartieron sus puntos de vista respecto al servicio de corte de pelo: “Yo si viviera cerca usaría algo para q el pelo me creciera más luego y me lo fuera a quitar cada 2 días, si se pudiera”, “El cliente al siguiente día: Hola, esque me crece muy rápido la barba” y “Me aparta cita para mañana para pasado y toda la semana entera”.