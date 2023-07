Lalo España no ve La Casa de los Famosos México porque le da pena: “Preocupa a dónde va la sociedad”

El comediante aseguró que no ha visto "ni cinco minutos" del reality show. (Ig: @laloespanaoficial)

La Casa de los Famosos México es el reality show más popular del momento y es un tema de conversación recurrente dentro de los medios de comunicación y las redes sociales, pero no todos están de acuerdo con el contenido que se genera sobre este programa televisivo como lo es el caso del comediante Lalo España que aseguró que no ha visto “ni cinco minutos” esta producción que le ocasiona “pena ajena” por lo que se dice de los integrantes del concurso.

El actor de Vecinos confesó que, después de saber del tipo de contenido del que se trata La Casa de los Famosos, se mostró preocupado por saber “a dónde va la sociedad” si este es el tipo de entretenimiento que les gusta consumir, externando así su opinión clara sobre lo que le parece esta competencia televisiva entre personalidades que gozan de gran fama dentro de la farándula mexicana.

Esto fue lo que comentó el intérprete de la reconocida señora Margara Francisca:

“Yo respeto mucho la línea de lo que quiera hacer cada quién... yo no había visto ni cinco minutos y en un programa escuché sobre alguien que se bañó en la regadera y al parecer lo que dejó embarrado no era jabón... me da pena, de pena ajena... eso a quién le importa... se me hace preocupante, no hablo de algo en particular, pero a dónde va la sociedad, qué contenido quieren ahora”, espetó el cómico en una entrevista con el programa La Caminera, transmitido por EXA.

El comediante aseguró que le preocupa "a dónde va la sociedad". (YouTube: @EXA)

Asimismo Lalo España criticó a distintos influencers como La Mars Aguirre o a personas que se hacen virales como Lady Wu, esto debido a que el reconocido actor lamentó que las personas prefieran ver a alguien “meterse un condón por la nariz” o a alguien gritando “ay, muchas cosas, wuuuu” que otro tipo de entretenimiento.

Relacionado con esto contó que en ocasiones descansa un par de semanas para intentar pensar en qué tipo de material audiovisual y de comedia va a compartir a través de las plataformas digitales donde lo difunde o de los distintos programas a los que asiste y es por esta razón que le sorprende que cualquier cosa que ocurra en La Casa de los Famosos es visto, escuchado y leído por una gran cantidad de personas por más mínima que sea.

Lalo España descartó participar en un reality show

El comediante mexicano confirmó que en ningún momento le ha pasado por la mente el participar en un reality show como lo es La Casa de los Famosos México, a pesar de que se lo han propuesto en más de una ocasión, pero no le atrae la idea de sentir que su persona y su privacidad es expuesta.

En cambio Lalo España recordó cuando participó en El Gran Carnal, el cual es una parodia del fenómeno televisivo Big Brother VIP. De acuerdo con las declaraciones del actor esta producción de comedia imitando a los participantes del verdadero reality show fue tan exitoso que en más de una ocasión tuvieron más rating que la transmisión del original.

Lalo España aseguró que le preocupa el tipo de contenido que consume la sociedad actualmente. (Foto: Instagram)

El comediante recordó que El Gran Carnal tuvo tanto éxito que les pidieron hacer una segunda temporada e invitar a nuevos cómicos para que encarnar a diferentes personajes que parodiaran a los famosos que realmente participaron en Big Brother VIP como lo fue Galilea Montijo, Facundo y Lorena Herrera.

El ganador de la primera parte de la parodia fue Deyanira Rubí, personaje de la también conductora Roxana Castellanos y el primer lugar de la segunda temporada fue Lalo España con su personaje Doña Margara Francisca; sin embargo, Lalo España aseguró que lo único que recibió fue “puro entusiasmo”.