Grupo Frontera canceló un concierto por baja venta de boletos, según organizadores del evento (EFE)

Grupo Frontera está disfrutando de uno de sus mejores momentos gracias a éxitos como No se va y un x100to con Bad Bunny, pero su fama no ha llegado a todas partes y a la venta de boletos de sus conciertos no les ha ido bien.

El 21 de julio, la empresa Alive Productions dio a conocer que el show que Grupo Frontera ofrecería en Bogotá el próximo 27 de julio no se realizará dado que la venta de entradas ha sido muy baja.

A través de un comunicado anunciaron que el concierto fue cancelado ya que las ganancias no han sido las esperadas, afectando tanto para los músicos como a los organizadores.

Los músicos señalaron que tienen otra versión de la cancelación y culparon a los organizadores (Instagram/@grupofrontera)

“Alive Productions Sas informa a la opinión pública que el evento a realizarse el día jueves 27 de julio en el Centro de Eventos Autopista Norte, en el cual se presentaría el artista internacional Grupo Frontera en la ciudad de Bogotá ha sido cancelado de mutuo acuerdo con el artista”

Explicaron que esta decisión se basó en que Grupo Frontera ganaría el 80% de las ventas generadas en su concierto, mientras que la empresa se llevaría el otro 20%, lo que no convenía a los intérpretes de Bebe Dame por lo poco que se llevarían.

“Esta decisión obedece a la mínima reacción de compra boletaria por parte del público, es importantes aclarar que este evento fue creado bajo una sociedad con el artista en un formato 80%-20%, razón por la cual se ha visto afecta la garantía esperada por el artista, dejando como resultado la cancelación del show”, se lee en el comunicado.

Grupo Frontera se ha convertido en uno de los grupos de regional mexicano más exitoso, por lo que sorprendió la noticia de la cancelación (AP/John Locher)

Alice Productions anunció que la devolución de dinero para todos aquellos que compraron entradas para el show, podrá solicitarse a partir del 31 de julio a través del medio por el que los compraron.

Los boletos más baratos para ver a Grupo Frontera en Colombia eran en la zona General, los cuales tenían un costo de 580 pesos mexicanos. El Palco Individual Oro costaba 2 mil 55 pesos, el Palco Individual Diamante 2 mil 740 pesos, el Palco Individual Alfombra Roja, 3 mil 200 pesos. La entrada más costosa era de 32 mil pesos, que consistía en un palco completo.

La gira de Grupo Frontera por sudamérica comenzará el próximo 24 de julio y, hasta el momento, el único evento que ha sido cancelado es el de Colombia.

Los originarios de Texas se presentarán en Costa Rica, Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay, El Salvador, Honduras y Guatemala.

Grupo Frontera canceló el concierto por incumplimiento de contrato

Garzia Live es la encargada del tour, pero cada concierto tiene organizadores diferentes (Twitter/@_garziagroup)

A través de un comunicado que lanzó Garzia Live, organizadora del tour, se desmintió que la cancelación se debiera a la baja venta, sino que se había tratado de un tema legal con los organizadores del concierto.

Explicaron que, fueron ellos quienes decidieron cancelar el evento porque Alive Productions no se apegó al contrato

“El concierto previsto para el jueves 27 de julio de 2023, en la ciudad de Bogotá, se cancela debido a reiterados incumplimientos al contrato por parte de Alive Productions y City Records, los productores locales del show”

Grupo Frontera se posicionó en las listas musicales más importantes a nivel mundial (Instagram/@grupofrontera)

Grupo Frontera logró posicionarse dentro del Billboard Hot 100

Pese a la mala noticia, la agrupación sigue juntando logros, pues se posicionaron dentro de una de las listas de éxitos musicales más importantes a nivel mundial, Billboard Hot 100.

La agrupación tuvo cuatro de sus canciones dentro de este listado: en el puesto 15 Unx100to con Bad Bunny, en el puesto 52 Bebe Dame con Fuerza Regida, en el puesto 82 Que vuelvas con Carin León y en el puesto 99 con Di que sí con Grupo Marca Registrada.