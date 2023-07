Bioserie de OV7 está pospuesta por esta razón, según Mariana Ochoa

Mariana Ochoa explicó por qué la bioserie de OV7 está detenida (Foto: Instagram@ soymarianaochoa)

La cancelación de la bioserie que contaría la vida de los integrantes de la banda OV7 sigue dado de qué hablar. Y es que entre rumores de distanciamiento entre los integrantes, más de un intérprete ha dado una versión diferente sobre el destino del proyecto de televisión.

Esta vez le tocó a Mariana Ochoa explicar lo que sucedió con la bioserie que se estaba preparando para retratar las vivencias de la banda que un día formó Julissa con el nombre de La Onda Vaselina.

En su momento, Ari Borovoy explicó que él no tenía una respuesta clara a este cuestionamiento, pues ni siquiera se encontraba involucrado en el proyecto. Además, reveló que fue notificado de la cancelación del la serie y que no quisieron darle demasiados detalles de lo ocurrido.

“Bueno, yo de la bioserie sé muy poco, la verdad es que yo nunca estuve involucrado, yo nunca tuve, nunca supe, como le he dicho muchas veces, nunca supe ni siquiera de qué se iba a tratar mi personaje. La semana antepasada Óscar mandó un mensaje al chat del grupo en el que yo estoy, donde dijo que la bioserie se había terminado y que los motivos estaban por demás decirlos”, dijo.

Por su parte, Óscar Schwebel, también integrante de OV7, confirmó la bioserie nunca saldría a la luz pues la plataforma de streaming que estaba interesada cambió de dueños y no pudieron encontrar un reemplazo que tuviera interés en sacar el proyecto hacia adelante.

La intérprete dio su versión sobre el destino del proyecto televisivo Crédito: Youtube/ Imagen Entretenimiento

“En un principio estábamos en una plataforma bastante grande, esa plataforma fue adquirida por unos nuevos dueños y como son las cosas, salimos de la plataforma y a la hora de ofrecer la bioserie a otra plataforma simple y sencillamente no hubo interés”, explicó Óscar.

Qué dijo Mariana Ochoa sobre la cancelación de la bioserie de OV7

A pesar de las declaraciones de Ari Borovoy y Óscar Schwebel, Mariana Ochoa sorprendió con su propia versión de lo sucedido, argumentando que todo tenía que ver con la complejidad del proyecto al momento de adaptar las vivencias de más de una persona.

“Por el momento es cierto, se volvió un poco complicado, se empezó a tardar mucho, siempre lo dijimos es un tema complejo porque no es la vida de una persona, de un solista, era amarrar siete vidas diferentes en momentos donde además algunos han entrado y salido del grupo a través de los años”, comentó Mariana.

Sin embargo, sí coincidió con Óscar al decir que no había interés por parte de la plataforma que tenía los derechos de la vida de los OV7; no obstante, no habló de cancelaciones definitivas, sino de posponer el proyecto.

Tras reencontrarse en 2010, este 2023 la banda pop se separará por un tiempo (Foto: Instagram)

“Y pues en este momento la plataforma que estaba interesada dijo ‘vamos a hacer una pausa, está llevando mucho tiempo, vamos a darle prioridad a otras cosas, pero vamos a ver qué pasa más adelante’”, reveló la intérprete.

OV7 no se va a separar, según Mariana Ochoa

Además de dar detalles sobre la bioserie de la banda, Mariana Ochoa explicó que la agrupación se dará un descanso cuando termine la gira en curso, pero que eso no es una desintegración definitiva.

“Esta gira fue planeada para después de hacer una pausa (...) Vamos a hacer una pausa indefinida, no es que nos separemos, me encanta que ya todos son memes de OV7 se la lleva despidiendo 15 años, no, en realidad regresamos desde el 2010 y nunca más nos volvimos a despedir, fue un año tras otro”, explicó.

Del mismo modo, dijo que la razón de la pausa tiene que ver con la complicadas que son las agendas de lo integrantes donde cada uno tiene sus propias vidas personales.