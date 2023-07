¿Se peleó? Carlos Bonavides apareció con moretones en el rostro

El actor presentó marcas en el ojo izquierdo. (Captura: Youtube: Eden Dorantes) (Ig: @carlosbonavidesoficial)

Carlos Bonavides fue sorprendido por diferentes medios de comunicación mientras caminaba por las calles de la Ciudad de México y para sorpresa de todos los reporteros el actor mostraba moretones y marcas en las inmediaciones de su ojo izquierdo lo que ocasionó que se pensara que había tenido un encuentro violento con alguna otra persona o una discusión que culminó en una pelea.

A pesar de que el actor aseguró que no era partidario de resolver los problemas por medio de la fuerza y de actos de violencia, reveló que la causa por la que tenía morada gran parte del rostro era debido a que se sometió a un tratamiento de rejuvenecimiento de la piel y porque todavía está en recuperación por una infección que le causó una afección moderada.

Específicamente fue un procedimiento estético para disminuir las ojeras, el cual consiste en la aplicación de inyecciones alrededor de “las bolsas” de los ojos. Bonavides precisó que es un un poco doloroso, pero que espera que después de que se desinflame el lugar donde se aplicó el tratamiento tampoco presente otro tipo de marcas de la vejez y del cansancio en la cara.

Carlos Bonavides se recupera de una infección en el ojo. Foto: Cuartoscuro

“No soy violento, soy incapaz... soy mandilón, pero no tanto... lo que pasa es que amanecí con una infección en el ojo y últimamente las ojeras las traigo muy colgadas, fuimos a una clínica y me pusieron unas inyecciones, se me puso muy morado, pero muy terrible... espero que desaparezca lo morado y las ojeras... soy incapaz de pelearme, yo no colaboro con la violencia de la sociedad... ya llevo 8 días y no se me quita”.

Carlos Bonavides aseguró que las marcas que presenta en el ojo no se comparan al momento exacto en el que salió del lugar donde se sometió al procedimiento, en cambio ahora están “al 50%”.

El actor de La Fea Más Bella reveló que no sólo lo hace por mejorar su aspecto físico sino porque ya estaba presentando un tono rojizo en sus ojos, que se sumaba a las bolsas que lo hacían parecer, según él, como una persona de más de “120 años”. Precisó que si no funcionan las inyecciones ya no se lo volverá a hacer.

Carlos Bonavides aseguró que con sus ojeras parece una persona de más de 100 años de edad. Foto: Getty Images

Carlos Bonavides consideró que el éxito de LCDLF es gracias al voyeurismo

Una de las declaraciones polémicas que dio Carlos Bonavides fue sobre el reality show del momento que es La Casa de los Famosos México, cuando aseguró que el éxito de este programa televisivo es gracias a que la gente que lo ve tiene gusto por el voyeurismo, que de acuerdo con estudios psicológicos es la excitación sexual de mirar a personas desnudas sin que aparentemente se den cuenta o tengan conocimiento de ello.

Esto causó una gran controversia, pero el actor trató de explicar que no se refería a esto literalmente, en cambio dijo que lo relacionaba desde el lado de que a las personas les gusta el chisme. Enfatizó en que todos los personajes son decentes y no se referiría a ellos de esta forma bajo ninguna circunstancia.

El Team Infierno corrió desnudo y se aventó a la alberca, lo que consideró Bonavides como voyeurismo, lo que le da éxito al programa.

Carlos Bonavides dijo que Televisa “desperdicia su talento”

Carlos Bonavides detalló que no participaría en un reality show ni porque le dieran 4 millones de pesos; sin embargo, dijo que preferiría ganar esta cantidad de dinero trabajando de actor, pero que lamentablemente en Televisa está “desperdiciada su carrera” porque no encaja en los perfiles que está buscando la televisora para los nuevos proyectos, el cual el principal es, dijo, que sean personas jóvenes.

“Son puros jóvenes casi, pero también he visto personas de mi edad, no sé por qué no me llaman, la verdad”, espetó el histrión.