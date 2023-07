¿Peso Pluma eres tú? Así se veía el cantante con casquete corto y otros looks | VIDEO

Tik Tok /Instagram: @pesopluma.

Peso Pluma se convirtió en el fenómeno musical de este año. Nadie pudo escapar a sus encantos o a incluso caer en criticarlo. Sin duda el cantante, apenas a sus (recién cumplidos) 24 años de edad ha dejado una huella en el público y de alguna manera su estilo, su música y su particular voz han hecho mella en colectivo popular del mexicano.

Precisamente una de las cuestiones que más ha llamado la atención del artista es su particular corte de cabello. Si bien ya todos estamos a acostumbrados a verlo con ese corte de cabello tan distintivo, rapado a los lados, largo de atras y con un fleco parejo, Hassan Emilio Kabande Laija no siempre tuvo ese look.

¿Cuáles han sido los looks de Peso Pluma?

A través de redes sociales se viralizó un video que recopila varias fotografías del artista desde que era pequeñito hasta la actualidad en donde es el artista más exitoso del momento, número uno de Spotify y padre proveedor de los corridos tumbados.

Por redes sociales se viralizaron algunas fotografías que la “Doble P” preferiría que no vieras nunca Crédito: TikTok/ lomasretro

Aunque breve, el audiovisual demuestra que “tiene tantos estilos”, pero sobre todo nos enseña que su cara de niño travieso nunca cambiará sin importar cuántas cadenas se ponga y sobre cuántos kilos de rosa pastel cante.

“¿Pos qué le pasó? Antes estaba bonito”, asienta un comentario en el video publicado en Tik Tok. “Pronta recuperación”, “Se parecía al Gibby de iCarly”, “Qué hermoso mi patrón”, “Para que vean que el corte de pelo influye mucho en cómo te ves?” y “¿A qué edad le salieron tantos lunares?”, son algunos de los comentarios.

¿Cuál es la historia de su corte de pelo?

“Fíjate que yo usaba el pelo largo, así tipo Justin [Bieber], de ladito. Era un cascón. Piensa Justin Bieber en ‘Baby’”, dijo Peso Pluma en una entrevista reciente con Billboard. El cantante se sinceró sobre el origen de su particular corte de cabello, mismo que los barberos mexicanos afirman que tiene que realizar varias veces al día.

(Instagram: @pesopluma)

“Yo no me cortaba el pelo con nadie por lo mismo que mi pelo es mi poder”, dijo el cantante. “Pero una vez que fui a Medellín, Colombia, y un barbero de ahí me dijo que me iba a hacer un estilo muy popular de Medellín. Me dijo: ‘Tú confía en mí’”.

Cuando el colombiano terminó Hassan Emilio se vio al espejo y ya tenía el mítico y replicado corte de cabello que lo caracteriza en la actualidad. “Luego grabé un video y me vi y dije: ‘Sí se ve bien perro’”, afirmó.