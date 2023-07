Niurka Marcos minimizó a Wendy Guevara: “Hay muchas como ella”

Para Niurka, la personalidad de Wendy es muy común en la vida nocturna (Captura de pantalla/Archivo)

Wendy Guevara se encuentra viviendo el momento más importante de su popularidad ahora que es una habitante de La casa de los famosos México, pues desde que años atrás compartió un video donde dijo estar “perdida” junto a su amiga Paola Suárez, la influencer ha llamado la atención de un público cada vez más creciente.

La creadora de contenido de 29 años es, desde su ingreso al programa de Televisa Univisión, una de las favoritas a hacerse del gran premio de cuatro millones de pesos que otrogará La casa de los famosos, pero pese a su popularidad, la “chica trans”, como prefiere ser identificada, ha recibidio también algunos comentarios en un tono un tanto negativo.

Y es que ahora Niurka Marcos, cuyo hijo Emilio Osorio también se encuentra participando en el reality show, expresó su opinión durante una entrevista para Mara Patricia Castañeda, en la que llamó vulgar a la joven oriunda de León, Guanajuato.

“Es ordinaria, vulgar, desatada y chúpate que Wendy me supera por mucho y sus fans, la adoran, la veneran, es la patrona y me supera por mucho en niveles de vulgaridad, pero yo soy fan”, expresó en el canal de YouTube.

Wendy Guevara se convirtió en la favorita a llegar a la final desde su ingreso a la casa, el pasado 4 de junio (Foto: Archivo)

Niurka comparó a Wendy con muchas personas que ha conocido en la vida nocturna y aseguró que así como ella existen muchas chicas que podrían generar el mismo contenido al interior del programa disponible en Vix+.

“Pero yo vengo conociendo personitas como Wendy en los antros que amenizan, entonces personas como ella hay muchas en los antros. Pero a Wendy le regalaron el privilegio de romper el contexto de la televisión permitiéndole a una personalidad como Wendy exhibir su naturaleza”, expresó la polémica “mujer escándalo”.

Dichos comentarios de la vedette cubana generaron opiniones encontradas en las redes sociales, donde no faltaron los fans de Wendy, quienes la defendieron como una mujer de personalidad única y extrovertida, mientras otro sector del público secundó las palabras de “Mamá Niu”.

“Pero para nada, mi chiquita Wendy sabe cómo llevarse el show, los reflectores y los aplausos, le sobra autenticidad”, “Qué le pasa a la Niurka haciendo menos a la Wenchis, que sepa que ella tiene todo el carisma que ya quisiera para pasear un domingo cualquiera”, “Yo también trabajo en los bares y en eventos drag y sí hay mucha chusca chistosa, pero como Wendy ninguna, es única en su género”, son algunos de los comentarios que se pueden leer al respecto.

Pero esta no es la única polémica reciente en la que se ha involucrado Niurka Marcos referente a La casa de los famosos México, pues la bailarina dio a conocer que la plataforma de contenidos responsable del proyecto planeaba proceder legalmente contra ella.

“Acaban de avisarme mis contactos... están comentando allá adentro los de ViX+, que me van a demandar porque yo los estoy haciendo perder público... ¿por qué será? me van a demandar porque yo soy esa voz que acompaña a la gente... está bien, demándenme. A mí cualquier escenario me sirve”, puntualizó Niurka.

Y es que la bailarina ha mostrado su disgusto pues en algunas dinámicas del programa se ha visto perjudicados su hijo, algo que incluso lo ha puesto en una delicada posición en la que incluso pudo haber sido expulsado del programa.

Niurka le recomendó a su hijo que "no se dejara de las gargolas" que invaden la industria del entretenimiento Foto: instagram/niurka.oficial

Esta situación surgió luego de que hace unos días la intérprete de La emperadora animara a sus seguidores a dar por cancelada su suscripción a Vix+, pues presuntamente la producción comandada por Endemol México habría incurrido en romper las reglas del popular programa que ya se encuentra rumbo a la recta final.