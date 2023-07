La razón por la que José Manuel Figueroa se distanció de Maribel Guardia

Maribel y José Manuel tuvieron un reencuentro en el sepelio de Juliancito (Foto: Instagram)

Maribel Guardia sufrió una tragedia el pasado 9 de abril, pues la querida actriz costarrincese nacionalizada mexicana vivió la pérdida de su único hijo, Julián Figueroa, a quien procreó junto a Joan Sebastian y quien murió víctima de un infarto fulminante en la casa familiar del Pedregal, en Ciudad de México.

El fallecimiento de “Juliancito”, como lo llamaba cariñosamente su madre, causó revuelo entre el público e impactó por las circunstancias en que sucedió, justo cuando su carrera estaba tomando un rumbo nuevo y se encontraba gozando de la paternidad a sus 27 años.

Dicha tragedia le trajo a Maribel Guardia, además de las muestras de apoyo de su gremio y de su público, también un acercamiento con José Manuel Figueroa, con quien la también conductora y cantante había tenido algunas rencillas desde el fallecimiento del recorado “poeta del pueblo”.

Pese a que ninguna de las dos personalidades de la farándula mexicana suele hablar del tema ante los medios de comunicación, la periodista Mara Patricia Castañeda compartió recientemente una entrevista de 2019 en la que el ex novio de Ninel Conde reveló la razón por la que se distanció de la actriz de Prisionera de amor.

El músico dijo que Marco Chacón pretendía hablar sobre la herencia de Joan Sebastian Crédito: YT/ Mara Patricia Castañeda

El intérprete de 48 años narró que el distanciamiento comenzó tras la muerte de Joan Sebastian, cuando se reunió con la familia completa, incluyendo a los hijos del fallecido compositor: Julián, Juliana Joeri, Joana Marcelia, Zaralea y D’Yave, con quienes se reunía en el estudio de grabación musical para acordar detalles respecto a la ausencia de Joan.

Figueroa aseguró que en una reunión llevada a cabo poco después del sepelio del intérprete de Tatuajes, que mientras él hablaba con sus familiares, llegó la querida ex reina de belleza junto con su esposo, el abogado Marco Chacón, para hablar respecto a la herencia del fallecido en 2015 a los 64 años, hecho que le pareció un gesto muy frío.

“Empiezas a platicar con las niñas y los niños: ‘¿Cómo se sienten?, ¿Cómo van?, ¿Qué opinaron del sepelio?’, y de repente llega (Marco Chacón) el esposo de... padrastro... a ver cómo se va a mover la situación como abogado, es un shock que dices... qué onda”, declaró José Manuel Figueroa en la entrevista publicada en el canal de YouTube En casa de Mara.

El actual novio de Marie Claire Harp compartió que no fue lo único que generó malos entendidos entre él y Maribel, pues en una ocasión pareció que había intentado evitarlo cuando ambos coincidieron en un evento al que fueron invitados.

Maribel contó a la prensa que Julián siempre tuvo buenos comentarios sobre José Manuel (Foto: Instagram/@josemafigueroa)

“A mí me invitaron a un evento en el que me iban a dar un reconocimiento y yo acepté, pero cuando me entero que en el evento hay un espacio para que cante... y pues en ese momento les digo ‘se van mucho a ch*ngar a su madre’ porque querían que hiciera el playback... yo no sabía que iba Maribel Guardia y luego salió el tema de que ‘ella siempre iba a defender a su hijo’ y que si yo no quería ir era mi problema, pero nada que ver con la dama”, concluyó.

El distanciamiento entre José Manuel y Maribel terminó con la muerte de Julián Figueroa, pues el intérprete dejó atrás las rencillas y acudió a la casa de la actriz para darle el último adiós a su hermano menor.

Así lo dijo la artista de 64 años en su primer encuentro con la prensa tras la muerte de Julián Figueroa.

“Me sorprendió muchísimo que se apareciera tanta gente, que llegó toda la familia Figueroa, sus tíos, sus hermanas están también, ahorita la pobre Zaralea llegó al AIFA y viene de camino, la pobrecita, la tejanita también está aquí, que es mi ahijada, Marcelia, D’Yave, vino la viuda de Joan, que la quiero muchísimo... cuando llegó José Manuel lo vi y le dije ‘bienvenido, esta es tu casa’, Julián siempre lo quiso, siempre habló bien de él, siempre lo defendió”.