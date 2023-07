Hombre denunció golpiza en tortillería en la Roma por “falta” cometida por su perrita

Hombre denunció agresión en tortillería de la colonia Roma (Twitter @paris_martinez/Cuartooscuro)

Un hombre denunció en redes sociales que el propietario de una tortillería, en la colonia Roma, le dio una golpiza, sólo por una “falta” de su perrita, la cual se habría comido alimentos que los comerciantes lanzaron al suelo.

Te puede interesar: Cuáles son los tianguis de tenis de lujo de la CDMX y dónde están

“Hoy, el dueño de una tortillería y sus empleados me golpearon en la colonia Roma Sur, luego de que mi perrita se comió una bolita de masa que arrojaron a la banqueta y que, según ellos, era de los pajaritos...”, escribió la presunta víctima a través de su cuenta de Twitter @paris_martinez.

En la fotografía que compartió se le puede ver con la nariz inflamada y vendada debido a una fractura presuntamente provocada por los golpes. Además aseguró que no sólo lo fracturaron sino que lo patearon en el resto del cuerpo.

Te puede interesar: Pronóstico del clima en Culiacán Rosales para antes de salir de casa este 14 de julio

El hombre denunció presunta omisión por parte de los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes se habrían negado a proceder contra los presuntos responsables de la agresión.

El hombre aseguró que fue golpeado sólo porque su perrita se comió una bolita de masa (Twitter @paris_martinez)

“Me encontraron segundos después, sangrando en la calle. No quisieron proceder contra los agresores, aunque estaban a unos metros de distancia, solo me preguntaron si quería una ambulancia”, aseguró.

Te puede interesar: Clima: las temperaturas que predominarán este 14 de julio en Puebla de Zaragoza

Sumado a ello, acusó que los encargados de la ambulancia se negaron a trasladarlo a un hospital. Según sus palabras, el argumento fue que “literal, no tenía heridas que pusieran en riesgo mi vida...”.

Mencionó que fue pareja quien, tras resguardar a la perrita en el departamento donde viven, lo acompañó a recibir atención médica.

Fue atendido en Hospital General. Sin embargo, no le fue un entregado un comprobante médico que avalara sus lesiones y este habría sido el motivo por el que supuestamente no pudo presentar una denuncia ante el Ministerio Público (MP).

Después de resguardar a su perrita, el hombre tuvo que ir por su cuenta al hospital (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM)

“Tuve que ir al MP con mis heridas como única prueba, a intentar denunciar. Pero, ahí, la médico legista dijo que no podía certificar mis lesiones y me mandó a un hospital del gobierno local para la certificación, sin ella, me aclararon, no van a tomar mi denuncia”, sostuvo.

Su denuncia en redes sociales llegó hasta la Unidad de Contacto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. No obstante, sólo indicaron que debía presentar una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) “con la finalidad de dar seguimiento y de que no quede impune”.

La respuesta desató críticas por parte de ciudadanos quienes cuestionaron si la Unidad de Contacto no prestó atención a todo el texto, en el que el hombre detalló que sí intentó denunciar pero no lo logró y que por tal motivo es que expuso su situación en la red.

Joven sordo denunció agresión en la Condesa

El hombre presuntamente golpeado en una tortillería en la colonia Roma Sur no es el primero en denunciar una agresión en un establecimiento. En mayo de este año fue un joven sordo quien acusó haber sido agredido, en una tienda de conveniencia de la Condesa.

Tiktoker sordo denunció que sujetos ebrios le dieron una golpiza en La Condesa (IG: tefo_coppola)

Stefano Coppola, compartió en redes sociales, que el ataque ocurrió luego de salir del establecimiento al que acudió para comprar comida.

El joven relató que los agresores, quienes estaban en aparente estado de ebriedad, tuvieron un comportamiento hostil y lo agredieron verbalmente desde que se encontró con ellos dentro de la tienda. Sin embargo, decidió ignorar la situación.

Fue hasta que notó que después de que terminaron sus compras se quedaron afuera del negocio, observándolo, que decidió tomarles un video para tenerlos identificados en caso de lo que agredieran.

Tal como sospechó, los sujetos terminaron dándole una golpiza. En las fotos que compartió mostró que terminó con hematomas en el ojo y en la frente