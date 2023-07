Alfredo Adame arremetió contra Apio Quijano: “Haragán, inútil”

Alfredo Adame nuevamente criticó a Apio Quijano por su desempeño en "La Casa de los Famosos" (Getty Images/@apioquijano)

Alfredo Adame ha estado al pendiente de La Casa de los Famosos y el comportamiento de algunos de los habitantes no le ha gustado, inclusive criticó a Poncho de Nigris, Sergio Mayer y, principalmente, a Apio Quijano.

Hace un año, Adame trabajó con el integrante de Kabah en Soy famoso, sáquenme de aquí, reality desde el que no mantiene una buena relación con el cantante, por eso aprovechó la fiebre de La Casa de los Famosos para señalar que es una persona que perdió el tiempo y nunca se esforzó por prepararse para llamar la atención de la gente, según opinó.

En una entrevista con Shanik Berman, el polémico actor mencionó que Apio no aporta algo al reality porque es una persona muy “banal”.

(Vix)

“Apio Quijano es un zángano, haragán, inútil que no sirve para nada y que la vida se le fue en andar en sus frivolidades y con sus estupideces en vez de prepararse, de hacer oficio y de ganarse un prestigio”

Ya que Shanik no comparte opinión con Alfredo, comentó que, según la información que tiene, podrían darle un papel protagónico en una telenovela. Este comentario molestó al histrión porque, para él, Apio no tiene el “calibre” para estar a la cabeza de una producción.

Inclusive, aseguró que el único papel que le podrían dar a Quijano sería de mesero.

“Nombre, ¿qué le van a andar dando un protagónico? Él no tiene ni el calibre. ¿El protagónico de qué?, ¿de telenovela? No tiene el calibre. Se la darán de mesero de restaurante fino, se la darán de bailarina de can can en algún espectáculo. No creo. Si se lo fueran a dar, se lo hubieran dado hace 40 años, 25 años”

El actor ha criticado en varias ocasiones a los habitantes de la casa por supuestamente seguir un guion (Infobae México)

Los comentarios de Adame no se detuvieron ahí; además de calificarlo como “más frío que nada”, señaló que no tiene cultura, preparación ni “mundo”, pues sus anécdotas, según él, no tienen sentido.

Alfredo Adame ya había criticado a Apio Quijano por “Soy famoso, sácame de aquí”

Poco antes, el actor ya había arremetido contra el cantante por cómo se comportó durante el reality de TV Azteca Soy famoso, sácame de aquí.

A diferencia de sus más recientes declaraciones, en aquella ocasión dijo que la estrategia de Apio no servía porque pensaba que jugaba con la mente de sus compañeros, pero no sabía cómo enfrentar a los rivales más fuertes. Lo tachó de “lamebotas”, “vanidoso” y “traicionero”.

También mencionó que no sabía bailar ni cantar, por eso lo considera inútil para el medio artístico.

Apio fue uno de los primeros en salir de "Soy famoso, sácame de aquí", mientras que Adame ganó el reality (Instagram/@apioquijano)

Alfredo Adame cuestionó la fama de Wendy Guevara

Además de las críticas hacia Apio, Sergio Mayer y Poncho de Nigris, Alfredo también se ha lanzado contra Wendy Guevara por ser una de las integrantes de La Casa de los Famosos más querida por el público.

Hace unos días, el ex presentador de Hoy aseguró que la influencer no es conocida ni en la comunidad LGBT+, incluso mencionó que hay “miles y miles” de personas como él que desconocían la existencia de Wendy antes de que entrara al programa.

El actor cuestionó la participación de la "influencer" en "La casa de los famosos"

“Tengo muchos amigos, muchas amigas trans, he ido a muchos eventos, fui a la Señorita Tlalnepantla de trans, he presentado mucho documentales y libros, eventos de la comunidad trans, de la comunidad LGBT+, y no la conocía”, dijo en entrevista con Inés Moreno.

Asimismo, señaló que los únicos que conocía de la casa eran Poncho y Sergio, a quienes el público odiarían por ser guapos. Alfredo piensa que quien gane La Casa de los Famosos será uno de ellos dos.