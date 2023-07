Xóchitl Gálvez habló sobre las pensiones para expresidentes: “Yo no la necesito, tengo una empresa, pero AMLO sí”

Xóchitl Gálvez consideró que los seguros de gastos médicos mayores sí pueden ser pagados por los trabajadores. (TW/XochitlGalvez)

La senadora Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México, cuestionó cómo será que el presidente Andrés Manuel López Obrador se mantendrá una vez que deje la Presidencia de la República en 2024, luego de que su administración determinó terminar con las pensiones para expresidentes.

Fue durante su gira por el estado de Chihuahua que la senadora del PAN fue cuestionada sobre si la pensión que anteriormente se otorgaba a expresidentes debe ser restituida.

El cuestionamiento se dio luego de que el expresidente Vicente Fox dijo en una entrevista que ha visto dificultades para mantenerse debido a la falta del recurso que esta pensión representaba, todo ello a 17 años de que finalizó su sexenio.

En aquella entrevista el exmandatario también aceptó que incluso él ha tenido que pagar un seguro de gastos médicos mayores y confió en que si Xóchitl Gálvez llega a la Presidencia, ella podrá restituir esta prestación.

El expresidente Vicente Fox anteriormente se dijo confiado en que si Xóchitl llega a la presidencia restituirá las pensiones a expresidentes. ( Captura de Pantalla )

Sobre ello, la senadora del PAN consideró que se trata de un tema “que hay que estudiar”, aunque consideró que como empleados, el seguro de gastos médicos sí puede ser pagado.

Mencionó que en su caso, su seguro tiene un costo de 130 mil pesos mensuales, pero señaló que si este mismo seguro lo contratara un paquete de 300 mil empleados es posible que su costo se reduzca a 70 mil pesos, con lo que el gobierno podría licitarlo.

Sobre las pensiones en específico, dijo que el presidente López Obrador dijo que sí necesitaría el recurso que representa la pensión y dijo desconocer de qué va a trabajar el tabasqueño para obtener recursos una vez que finalice su periodo en el cargo.

“Las pensiones a los expresidentes, pues yo creo que AMLO sí la necesitaría porque no sé de qué va a trabajar, nunca le he visto un ingreso. En mi caso, pues yo no la necesitaría porque tengo una empresa que está constituida desde hace 31 años y pretendo vivir de mi trabajo como ingeniera el resto de mi vida”, dijo Gálvez Ruiz.

Xóchitl Gálvez habló también sobre los seguros de gastos médicos. (Reuters)

Los elogios de Xóchitl hacia Movimiento Ciudadano

En su presentación ante medios, la aspirante a la candidatura presidencial, Xóchitl Gálvez, además habló sobre los partidos políticos y afirmó que actualmente Morena está lleno de expriistas como Manuel Bartlett, actual titular de la COmisión Federal de Electricidad (CFE) y de Ignacio Ovalle, actual titular de Segalmex.

Señaló que el mismo presidente López Obrador era priista, no obstante, dijo que en el Frente Amplio por México se encuentran buenos elementos de todos los partidos, y aprovechó para lanzar elogios a Movimiento Ciudadano.

“Yo me quedo con la parte buena del proyecto. Yo me quedo con la parte buena del PRI, hay personajes del PRI que han construido instituciones, que le han apostado a ser el seguro social, al INE, a temas importantes en derechos humanos; me quedo con ese PRD que busca la justicia social; con ese PAN que siempre ha pensado en el bien común y en la libre empresa y posiblemente con ese MC de libertades, que pudiéramos construir una gran agenda”, dijo.

Gálvez Ruiz landó un mensaje a Movimiento Ciudadano, partido que se ha negado a sumarse al Frente Amplio por México. (Foto: Twitter/MovCiudadanoMX)

Señaló que a Movimiento Ciudadano hay que darle su tiempo, y consideró que es necesario que el partido termine su proceso para después acercarse. En ese sentido, consideró que ya tocará a quien resulte ganador del proceso del Frente Amplio por México acercarse y platicar.

La senadora dijo que ella no milita en ningún partido político y que en cambio, es una mujer franca y rebelde, y que apoya las causas en las que cree.