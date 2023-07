Mujer sufre fuerte lesión por perrear hasta el piso y se vuelve viral: “Eres una guerrera”

Usuarios de redes sociales bromearon sobre la flexibilidad de la tiktoker. (TikTok: @soyarehua)

¡El reggaetón no se baila, se vive! Esto pensó una mujer mexicana que sin deberla ni temerla terminó con una fuerte lesión por perrear hasta el piso. Su historia se viralizó en redes sociales no sólo porque demostró que muchos pasos de baile necesitan calentamiento previo para poder hacerlos sin sufrir alguna consecuencia, también porque sin importar el inmenso dolor que estaba sintiendo grabó su travesía al hospital.

Arehua recurrió a su cuenta de TikTok para compartir con sus seguidores “Una triste historia de Bacardí y perro”. Todo comenzó cuando asistió a un antro con un grupo de amigos para disfrutar de una noche de fiesta. Entre bebidas alcohólicas y mucha música, se entregó en la pista de baile con split (abertura de piernas en dirección opuesta).

“Que fiestota la de taff. Ya se que personas que estaban ahí lo van a ver y se van a cgr de la risa! Así que mejor hacerlo contenido”, comenzó su relato.

Como era de esperarse, recibió una ovación por parte de todos los presentes y siguió bailando hasta que sintió un dolor casi insoportable en la parte posterior de una pierna:

“Todo estaba bien hasta que el perreo se apoderó de mí. Decidí dejarlo todo en el subsuelo, pero unos cinco minutos después me empecé a marear. De la nada me dio un verg* de frío y empecé a sentir el dolor”, continuó.

En cuanto sintió las primeras punzadas decidió abandonar la fiesta en búsqueda de ayuda médica, así que pidió un servicio de transporte privado para que la trasladara a su casa para descansar. Y es que hasta ese momento pensaba que su dolor no era nada grave.

“Me estoy muriendo del dolor, así que el chico del Uber muy amablemente se bajó a la farmacia. De verdad no saben lo que estoy sufriendo”, contó en un video que grabó desde el carro.

Arehua no especificó qué medicamento compró para contrarrestar el intenso dolor que estaba sintiendo, pero agregó otro video donde contó que aparentemente su lesión era más grave de lo que pensaba: “Adivinen quien se acaba de esguinzar toda la pierna y no la puede ni put*s mover por estarse luciendo, a la verg*”.

Ya en cama informó que se lastimó en la parte posterior de su pierna derecha, pero afortunadamente no sufrió una fractura. Y es que su split sin calentamiento terminó en un gran moretón por desgarre.

Las reacciones no se hicieron esperar y muchos usuarios de la plataforma simpatizaron con Arehua, incluso aseguraron que han pasado por situaciones similares todo por bailar reggaetón.

“Desgarre, por no calentar”. “Perreo intenso”. “Hermana, a mí me pasó lo mismo, me esguince la entre pierna por andar haciendo esos movimientos que ni yo sabia que podía hacer”. “Lo dejaste todo en la pista hermana”. “Ando igual pero yo fueron los 2 tobillos”. “Eres una guerrera”. “Depsues de los 30 ya no se puede”, fueron algunas reacciones en TikTok.