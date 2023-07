Kimberly de “Las Perdidas” reveló terrible momento que vivió cuando trabajaba con Wendy Guevara en las calles

Wendy Guevara y Kimberly (instagram/kimberly_lamaspreciosa/soywendyguevaraoficial)

En un encuentro con los medios de comunicación, Kimberly La Más Preciosa, quien es íntima amiga de Wendy Guevara, actual favorita para ganar La Casa de los Famosos México, reveló un terrible momento que vivió cuando trabajaba en las calles junto a otras chicas.

Te puede interesar: Kimberly ‘La Más Preciosa’ le canta un tiro a la Barby Juárez cuando salga de LCDLF: “Aunque sea boxeadora”

La influencer intérprete de Pegriloso, explicó que ella sí trabajó en el sexo servicio como Wendy, pero que lo hacía más por diversión que por otra cosa, pues se encontraba en plena juventud, y que lo hizo muy poco tiempo. “Ni me agarraban y cuando me agarraban era bien poquito lo que ganaba” contó.

Wendy Guevara, quien es uno de los pilares del Team Infierno en el reality show, ha revelado durante su estancia en la casa muchos momentos terribles que tuvo que pasar cuando trabajaba en las calles como sexo servidora, donde incluso una vez estuvo a punto de ser asesinada y un taquero abuso de ella sexualmente a cambio de esconderla en su camioneta.

Te puede interesar: Kimberly “La más preciosa” se apuntó para nueva temporada de LCDLF

Kimberly, inseparable de Guevara, reveló que su amiga tuvo que ir a terapia durante mucho tiempo para poder superar tan traumáticos episodios que hoy en día cuenta con tranquilidad y soltura.

Wendy Guevara es gran amiga de Kimberly "La Más Preciosa" y Paola Suárez (instagram/kimberly_lamaspreciosa/soywendyguevaraoficial/paolitasuarez28)

Qué le pasó a Kimberly durante su corta participación en las calles

La influencer, quien hace algunas semanas reveló que se encuentra soltera y que ha terminado su compromiso matrimonial con su novio, contó que, si bien no vivió situaciones donde estuvo en riesgo real su vida, sí se llevó dos o tres sustos.

Te puede interesar: ¡Esto ya es un descaro! Captan a mujer externa dentro de La Casa de los Famosos; señalan fraude

“Era bien peligroso porque andábamos por las noches en los bulevares, bajo la lluvia como la canción”, recordó Kimberly, “Me subí con dos chicos a una camioneta, íbamos a un hotel un poco retirado de donde estábamos ubicadas. ¿Y qué crees? Que ya no me quisieron regresar y me bajaron ahí en plena carrera, eran como la 1 de la mañana. Yo sola la verdad dije ‘aquí me van a matar’”, relató.

Afortunadamente, durante su camino por la carretera, una pareja de esposos con dos hijos la vieron y le ofrecieron la ayuda. “Me subieron y me orillaron ahí cerca de donde yo me juntaba pero llegué hasta las 5 de la mañana en mi casa, caminando”.

Asimismo, Kimberly La Más Preciosa, dio una reflexión sobre lo peligroso que es para las mujeres trabajar en las calles: “A muchas de las chicas que se dedican a eso nos pasan muchas cosas, a mí solamente me pasó eso, gracias a Dios no fue nada de golpes, no fue pues violencia, pero la verdad sí me lleve un susto”.

Kimberly “la más preciosa”, Paola Suarez y Wendy Guevara “las pérdidas” son un éxito en internet (Foto: Instagram/@soywendyguevaraoficial)

La dura vida de Kimberly de “Las Perdidas”

En su paso por La Casa de los Famosos, Wendy Guevara ha dado detalles acerca de su vida y la de sus amigas, entre ellas Kimberly, quien antes de saltar a la fama vivió entre las carencias y las dificultades.

Según Wendy, Kimberly trabajaba en una fabrica de zapatos para poder mantener a su madre, quien padecía discapacidad en la vista. Igual que las demás Perdidas, la intérprete de Pegriloso vivió en la pobreza. Hoy en día, y gracias a su trabajo, eso ha mejorado.

La vida de Kimberly cambió para siempre cuando Wendy Guevara la invitó a hacer transmisiones en vivo por redes sociales, tal como lo hacía ella después de volverse viral por su video de Las Perdidas en compañía de Paola Suárez, otra de sus mejores amigas.

Cuenta la integrante de La Casa de los Famosos que cuando llegaba el pago de las transmisiones siempre le daba algo de dinero a Kimberly para que se ayudara económicamente; y poco a poco, la influencer se fue haciendo de sus propios seguidores.