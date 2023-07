Federica Quijano pidió disculpas por supuesto comentario xenófobo contra Nicola

Federica Quijano fue criticada por supuesto comentario discriminatoria contra el peruano. (Ig: @federicaquijano) (Ig: @nicolaporcella12)

Federica Quijano vuelve a estar bajo los ataques y críticas del público mexicano, pero esta vez debido a que fue considerada una xenófoba por un comentario que hizo para apoyar a su hermano Apio, ahora que resultó nominado en La Casa de los Famosos México; sin embargo, no salió como esperaba porque fue tachada por presunta discriminación en contra de Nicola Porcella.

Debido a las molestias que externaron en su contra, la exdiputada salió a pedir disculpas por sus palabras debido a que se enteró de lo que la gente decía de ella y precisó que si pudiera hacer algo para resarcir el daño lo haría, sin importar lo que fuera,

Dentro de su discurso de perdón hizo énfasis en solicitar, apenada, las disculpas de todas las personas de Perú que pudieron sentirse ofendida por su declaración sobre apoyar a Apio Quijano porque se trataba de “La Casa de los Famosos “Me-xi.co”, manifestando un rechazo hacia los extranjeros del reality show, lo que consideraron como una opinión xenófoba, entre líneas, de acuerdo con los espectadores mexicanos que apoyan a Nicola Porcella.

La hermana de Apio aseguró que no se refería a Nicola cuando hizo su polémica declaración. Crédito: IG/federicaquijano

Federica Quijano publicó un video en sus redes sociales oficiales donde se expresó de la siguiente manera, justificándose que todo se trató del “calor del momento” en el que se enteró que Apio había sido nominado:

“Familia, cómo están, buenos días, ya vi todo lo que causa un comentario no atinado de mi parte, todo evidentemente es por el nervio, la presión y a veces dices cosas que no están bien, yo no me refería a esa manera... opté la palabra equivocada, le pido disculpas a todas las personas de Perú, no fue con esa intención, se los digo de corazón y si así lo sintieron, perdón... no tengo ninguna razón, fue el calor del momento...”, expresó la diputada.

En una historia temporal diferente enfatizó en que en ningún momento se refería a Nicola Porcella por lo que pidió “sinceras disculpas” directas hacia el famoso en el momento en que pueda ver el video y que sepa que en “ningún momento ocultó la cara”, aceptando así su error.

Federica Quijano recientemente se vio envuelta en un escándalo donde fue señalada por maltrato animal. (Instagram/@federicaquijano)

Una de las frases que causó sorpresa y polémica entre los seguidores de Federica Quijano fue en la que hizo referencia a que se encuentra harta y cansada de estar constantemente bajo los reflectores de los medios de comunicación, hecho que fue causado por la participación de su hermano Apio en el reality show La Casa de los Famosos México. Así lo expresó:

“Me equivoqué, todos a veces cometemos errores... no somos unas personas malas... no lo justifico; no obstante, se vale decir que la regué... mandé el video con mucha presión... ya con este cansancio mediático y de visión por mi hermano... pido una disculpa de corazón, si puedo hacer algo para compensarlo con mucho gusto lo hago”.

Toda la polémica en la que se vio envuelta la legisladora se originó gracias a la nominación de Apio Quijano durante la noche de gala del pasado miércoles 19 de julio. El resto de los sentenciados que podrían abandonar el concurso de televisión son Sergio Mayer, Nicola Porcella y La Barby Juárez, aunque se espera que la boxeadora sea salvada por Jorge Losa que nuevamente se convirtió en el líder y podrá dar inmunidad a uno de ellos.

Es altamente probable que este domingo el eliminado de La Casa de los Famosos pertenezca al Team Infierno. (Captura de pantalla/Vix)

¿Qué es la xenofobia?

De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), la xenofobia proviene de dos palabras de origen griego, las cuáles son las siguientes: Xenos que en nuestro idioma significaría extranjero, mientras que phobos hace referencia al miedo, pavor, terror y rechazo hacia los extranjeros.

La misma institución indicó que podemos ver ejemplos de este tipo cuando en nuestro país se rechaza a los migrantes o se habla de ellos de una manera despectiva sólo por el hecho de que provienen de algún otra nación. Aunque también puede ser entre culturas sin necesidad de provenir de otro lugar que no sea el territorio nacional.