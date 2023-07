Exempleado de Silvia Pinal denunció amenazas, despido injustificado y fabricación de delitos

Silvia Pinal (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

Jesús Astillero, exempleado del Teatro Silvia Pinal, acusó a la administradora María Elena Rodríguez Rodríguez de supuestamente haberlo despedido sin motivo alguno y sin liquidación, además de ser víctima de hostigamiento, malos tratos y de haber sido acusado falsamente de un delito de violación.

En un encuentro con De Primera Mano, programa conducido por Gustavo Adolfo Infante, el exempleado y sus abogados contaron los detalles de lo que ocurrió, además de explicar la naturaleza de su denuncia.

El exempleado, supuestamente había acudido a Conciliación y Arbitraje pues en más de 20 años de trabajo no había recibido su seguro social. Luego de esta acción y de que sus jefes directos (la administradora y el contador del teatro) se enteraran de que había una audiencia de conciliación, comenzaron los hostigamientos y los acosos.

El exempleado fue acusado de violación por esta razón

El señor fue, supuestamente, presionado para que desistiera de sus peticiones y renunciara. Según laos abogados, 5 días antes de la audiencia, el hombre fue amenazado con ir a la cárcel por el delito de violación si no firmaba su renuncia. “Él en su inocencia dice ‘pues me voy yo no he hecho nada malo′ y como no logran conseguir que firme ya tenían dos patrullas a las afueras del teatro”, dijo la defensa.

Jesús Astillero trabajó durante más de 20 años en el Teatro Silvia Pinal (Fotos: Instagram/@silvia-pinal-fanmx/ México Es Cultura: La Cartelera Nacional)

Tras no lograr que Jesús Astillero firmara los documentos, golpes y amenazas, varios policías fueron presuntamente sobornados para que lo pusieran a disposición de Ministerio Público. La hija del exempleado dijo haber sido testigo de la entrega de un fajo de billetes a las autoridades.

“Incluso de inventaron un delito, un acoso sexual a una menor de edad, lo cual es una verdadero montaje. Resulta que el señor llegó a la cárcel por ese delito que le inventaron. En el ministerio público un policía refirió que escuchó a la menor de edad decirle a su madre que ella no quería levantar cargos en contra del señor porque no le había hecho nada y que ella no estaba de acuerdo”, dijo la defensa

Según los abogados, el exempleado estuvo dos días en el Reclusorio Oriente; sin embargo, gracias a la investigación y al trabajo de su defensa, lograron demostrar su inocencia y salió libre.

Del mismo modo, la defensa de Jesús Astillero manifestó que tienen en sus manos la grabación donde se puede ver al contador de la administración del Teatro Silvia Pinal aceptar que se había sobornado a los policías para que involucraran al señor en delitos falsos, además de obligarlo a firmar su renuncia.

La defensa explicó a detalle lo que ocurrió con Jesús Astillero, quien trabajaba en el Teatro Silvia Pinal Crédito: Youtube/ Imagen Entretenimiento

El papel de Sylvia Pasquel y Silvia Pinal en el caso

Aunado a esto, la defensa señaló a Sylvia Pasquel como la supuesta responsable de la administración del teatro, y por tanto, de la situación por la que Jesús Astillero está pasando. Según el equipo de De Primera Mano, la actriz Silvia Pinal estaría enfrentando una demanda laboral, mientras que María Elena Rodríguez Rodríguez y el contador del teatro tendrían demandas penales.

“Tenemos la testimonial de la hija del señor y contamos con un audio donde la el contador admite haberle dado 8 mil pesos a una de los patrulleros, porque teníamos la idea de que habían sido 80 mil y él nos dijo que no, que solamente fueron 8 mil pesos. Tenemos la grabación, pero no podemos presentarla porque la ofrecimos como medio de investigación pero tenemos la transcripción”, comentó el abogado

Del mismo modo, la hija del exempleado declaró en De Primera Mano que sabía que Sylvia Pasquel ya estaba enterada de todo pues recientemente se la encontró a las afueras del teatro y se quedaron viendo fijamente. La administradora del teatro recibió a la actriz y cuando se dieron cuenta de la presencia de la hija del denunciante se apresuraron a entrar.

Asimismo, tanto los abogados, como Jesús y su familia consideran que Silvia Pinal no está al tanto aún de todo lo ocurrido.