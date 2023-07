CNDH señaló a miembro de la Marina por matar a un hombre por la espalda en Tabasco

Un miembro de la Marina disparó contra un sujeto que iba en una motocicleta, según la CNDH (Foto: SEMAR)

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Secretaría de Marina (Semar) debido a que uno de sus elementos accionó su arma de fuego en contra de una persona que murió en Huimanguillo, Tabasco. La víctima iba en su vehículo cuando los uniformados le marcaron el alto, acción que no obedeció y uno de los agentes le disparó en la espalda, provocando el deceso.

El organismo público autónomo detalló que cuenta con evidencias testimoniales y documentales con las que se determinó que el miembro de la Marina realizó un “uso excesivo y desproporcionado de la fuerza en contra de la víctima”. El documento fue publicado durante el miércoles 19 de julio.

Las acciones del integrante de la Marina provocaron que se violaran los derechos humanos de los familiares directos de la víctima mortal, la cual viajaba en una motocicleta en la colonia Los Silos, en la población de Chontalpa, ubicada en el municipio de Huimanguillo.

Un integrante de la Marina dijo que no había necesidad de usar armas de fuego (FOTO: SEMAR/CUARTOSCURO/Archivo)

Incluso otro efectivo de la Semar, el cual estaba en el sitio donde sucedieron los hechos, declaró que en ningún momento se requirió el uso de armas de fuego debido que no había señales de que el sujeto que iba en la motocicleta estuviera armado, lo que sí se tiene registrado es que el sujeto aceleró su vehículo y hasta intentó arrollar a los uniformados.

Ante estas acciones los miembros de la Marina no trataron de esquivar la agresión, sino que usaron fuerza letal. “El uso de la fuerza aplicado por el elemento de la SEMAR no fue gradual, ni estuvo dirigido a un fin legítimo, por lo que la persona implicada fue víctima de un uso ilegítimo de armas de fuego”, se puede leer en el documento de la CNDH.

Por su parte la Semar señaló que el sujeto iba a exceso de velocidad y que repelió un presunto ataque, pero el organismo señaló que el uniformado no agotó las acciones menos lesivas sino que disparó en contra de la víctima.

La CNDH dirigió una recomendación a la Semar (Foto: CNDH)

Los hechos sucedieron el pasado 8 de marzo y dos días después la queja fue presentada ante la CNDH. Tras estas acciones el organismo solicitó a la institución naval que se haga cargo de la reparación del daño y que se inscriba al hombre fallecido y a sus familiares al Registro Nacional de Víctimas para que se les otorguen las compensaciones que la ley marca. De igual manera, la Marina deberá apoyar en las investigaciones correspondientes.

Investigan a militares por disparar contra adultos mayores en Tamaulipas

También durante el 19 de julio se informó que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) debido a disparos realizados “de forma injustificada” contra dos personas mayores en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Son dos casos distintos, el primero ocurrió el pasado 6 de julio, fecha en la que José Luis Soto Cárdenas resultó herido de bala al salir de una tienda OXXO, en dicha ocasión el hombre estuvo cerca de una persecución de parte de militares en contra de un hombre, este último desconocido para el adulto mayor.

En dos casos distintos, militares habrían agredido a civiles (Foto: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO/Archivo)

El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo registró las declaraciones de la víctima, quien aseguró: “Una de las camionetas se estacionó frente a mí cuando me disponía a subirme a mi bicicleta, se bajaron tres o cuatro soldados y uno de los mandos ordenó que me dispararan, me pegaron un tiro en un costado y caí desmayado”.

Mientras que en otro caso, ocurrido durante la madrugada del 12 de julio, Juan David Rodríguez Pérez estaba en su vehículo con su esposa Dalila Llanos Santiago y otra mujer. Según las declaraciones del hombre, un grupo de militares los agredieron, “impactando una bala en el vidrio delantero justo frente al asiento del acompañante en donde se encontraba su concubina Dalila, quien sufrió heridas de esquirlas de proyectil en su rostro y pecho”.