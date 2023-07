“No tenía la necesidad”: Yordi Rosado paseaba perros y lavaba coches antes de trabajar en la televisión

Yordi Rosado pasea perros (yordirosadooficial/Cuartoscuro)

Yordi Rosado es uno de los conductores más queridos de la televisión mexicana y, tras el despunte de su fama en Otro Rollo, el artista ha incursionado en todo tipo de proyectos dentro de la televisión.

Pero su éxito no ha quedado ahí, ya que ha logrado adaptarse a las nuevas tecnologías y cuenta con un canal de YouTube donde hace entrevistas a figuras relevantes del espectáculo, además, de contar con un podcast junto a Martha Higareda.

Aunque la trayectoria de Yordi ya es bastante larga, recientemente, el famoso se sinceró ante las cámaras y relató que previo a sus inicios en la televisión trabajó en diversos oficios para generar dinero.

Cuáles fueron los trabajos de Yordi previo a la tele

Fue en una entrevista para El minuto que cambió mi destino donde Yordi contó que desde muy joven siempre tuvo el ímpetu de ser independiente y trabajar.

(Captura de pantalla/YouTube)

“No sé por qué, porque eso realmente lo traigo en la sangre, quizá por mi papá, pero desde muy chiquito quería trabajar. No es que tuviera la necesidad, pero desde los 7 años, era el verano y de ‘Yo quiero trabajar’, pero qué niño puede trabajar a esa edad”, destacó.

Uno de los primeros empleos que tuvo Yordi fue algo relacionado con las fiestas de XV Años y, posteriormente, decidió lavar coches aún sin experiencia previa.

“No sabíamos lavar un coche, solo traíamos una cubeta, un trapo y el coche lo dejamos más sucio que como estaba. ¡Lavar coche no es algo sencillo! Entonces, tres horas lavando el coche y cómo le decimos a la señora que su coche quedó más sucio... Renunciamos al lavado de coches”, expresó.

Pero ahí no terminó todo, ya que después,. Yordi pensó en que pasear perros podría ser una buena opción para ganar dinero.

Con "De noche" Yordi busca habalar de una diversidad de temas: desde la psicología, los oficios hasta las noches de fiesta (Foto: Televisa)

“Un día venía pasando por la calle y vi un par de perros en los balcones, entonces dije ‘Vamos a sacar perros a pasear y entrenarlos’, pero en esa época no estaba de moda eso, que ahora vemos gente que trae 20 perros”, comentó ante Gustavo Adolfo Infante.

Yordi narró que en ese empleo le fue mejor y consiguió aprender rápidamente varias estrategias para ofrecer un mejor servicio.

“Empezamos a sacar perros y en eso nos fue muy bien. Claro, no todos los perros se entrenan igual. Aprendí dos o tres cosas básicas, ahorita ya no me acuerdo: aprendí cómo se sienta, cómo se acuesta y tan tan”, añadió.