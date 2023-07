“No le dieron crédito”: acusan a López Obrador de usar video de Latinus para La Mañanera

AMLO usó una entrevista de Latinus para inaugurar sección "No lo digo yo". | Captura de pantalla gobierno federal

El medio de comunicación Latinus acusó que el presidente Andrés Manuel López Obrador reprodujo un fragmento de su programa Tragaluz, durante su conferencia mañanera de hoy para inaugurar la nueva sección: “No lo digo yo”, sin darle el crédito correspondiente.

De acuerdo con el medio, el mandatario puso una parte de la entrevista que realizó el periodista Fernando Del Collado al expresidente Vicente Fox, tapando el logo de Latinus y sin mencionar a quién le pertenecía ese material.

También acusó que López Obrador usó el video para usar los dichos del exmandatario y criticar a Xóchitl Gálvez, a quien posteriormente Ana Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección ‘Quién es quién en las mentiras’, se refirió como “la señora X”.

Esto, a pesar de las medidas cautelares que emitieron el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para prohibir que el presidente se posicione sobre las elecciones del 2024 y hable sobre la senadora panista y aspirante a representar el Frente Amplio por México.

“Les voy a poner algo que dijo Fox el lunes, no lo dije yo, para que no me vayan a cepillar”, dijo el López Obrador previo al video.

En la entrevista de Latinus, Fox Quesada fue cuestionado sobre cómo ha sobrellevado el retiro de su pensión y de su seguro médico tras la iniciativa que promovió López Obrador para quitar este beneficio a los exmandatarios.

Tras producir el video en la nueva sección de La Mañanera, el titular del Ejecutivo reiteró que ya fue notificado por el INE y el TEPJF sobre las medidas cautelares.

“Ahí está INE, ya me di por notificado, no voy a hacerlo yo”, afirmó.

López Obrador explicó que en la nueva sección solamente producirá videos, audios o imágenes de políticos de la oposición para informar a la población sobre los dichos de la oposición, sin que técnicamente él hable mal de ellos.