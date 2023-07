‘Los 50′: ¿Cómo inició el reality que se parece a ‘El juego del calamar’ y quiénes son los primeros 3 eliminados? | VIDEO

Imágenes: Telemundo.

Los 50 inició fuerte por Telemundo con retos de destreza, polémicas, los primeros desencuentros e incluso tres eliminados. Esta suerte de reality que intenta emular el espíritu que popularizó a El juego del calamar, conjunta a 50 famosos que provienen de todo tipo de ámbitos mediáticos de la actualidad, para encerrarlos en una lujosa hacienda y someterlos a las pruebas físicas y psicológicas más impactantes. ¿El premio? Nada menos que 350 mil dólares.

Te puede interesar: Luisa Fernanda W reveló el reality internacional en el que participará

El mandamás de todo el programa es el León, una suerte conductor del programa a la vez que el jefe y dueño de esas 50 celebridades que quedarán sometidas a sus órdenes y su cuidado. Se dice que detrás de su máscara color dorada, formada a base de figuras geométricas, se esconde una figura importante con experiencia en realitys. ¿Será revelado más adelante?

¿Quienes están en Los 50?

(Instagram: @telemundorealities)

El León seleccionó a los mejores para su programa. Los convocados provienen de todo América Latina, por lo que hay participantes de varios territorios, pero todos tienen algo en común: son famosos. Ya sea porque son actores, cantantes, influencers, o participantes de otros realitys, todos ya tienen experiencia tras la cámara.

Te puede interesar: Cuáles fueron las canciones que Joan Sebastian dedicó a Maribel Guardia

Entre la mezcla de los participantes se encuentran Manelik González, Macki González, Daniela Alexis “La Bebeshita”, Dania Méndez, Salvador Zerboni, Brandon Castañeda, Lambda García, Rey Grupero, Luis “Potro” Caballero, Juan Vidal, Isabella Sierra, entre muchos otros. Conoce la lista completa aquí.

¿Qué sucedió durante el inicio del programa?

En grupos de diez los famosos llegaron a la hacienda Zotoluca, ubicada en el estado de Hidalgo, en México. Caminaron por una alfombra púrpura, bromearon, se tomaron selfies y aquellas fueron las últimas porque pronto se enfrentaron a los conejos, seres enmascarados con charolas de plata en las manos, dispuestas para que los participantes entregaran sus dispositivos móviles.

Te puede interesar: ¿Quién es el novio de Apio Quijano? Así le gritó afuera de ‘La casa de los famosos’ | FOTOS

Así uno a uno ingresaron a la haciendo y pronto se enfrentaron a varios retos. Por ejemplo, Thalí García se enfrentó a su peor pesadilla: tener que compartir cuarto. La actriz mexicana aseguró que ella es muy de “su espacio personal”, por lo que no le agradó para nada la idea de las habitaciones compartidas y decidió que su participación en el reality había terminado: “a mi no me dijeron esto”.

Desde el primer capítulo el programa inició con peleas, dramas e incluso bajas Credito:TW@MomentosDeLCDLF

Más tarde Los 50 se enfrentaron a dos retos con los cuales sumarían dinero al acumulado final. En el primero se les pidió que se dividieran en dos grupos y que cada grupo se organizara en orden alfabético de acuerdo a su nombre. No lo lograron y perdieron 20 mil dólares. En el segundo tenían que buscar 10 monedas en cofres submarinos en el menor tiempo posible. Aquel reto sí lo completaron con éxito y agregaron 5 mil dólares a su total.

Las primeros desencuentros

Además de los roces de Thalí García con varios participantes, cuando hizo berrinche por el cuarto compartido, también tuvo un enfrentamientos con Manelyk durante el reto de “La Arena”. García se jactó de ser una actriz que por ello sabía prestar atención a las reglas, cosa que encendió a Mane. Por fortuna la pelea solo fue de palabras ya que sus compañeros rápidamente las tranquilizaron.

Aquel reto, por cierto, definiría quiénes serían los primeros nominados para salir del reality.

¿Quiénes son los primeros 3 eliminados de ‘Los 50′?

Telemundo.

Luego del reto los primeros sentenciados fueron: Dania, Samira, Bebeshita, Juan Pablo, Fernando, Julieta, Gianmarco, José, Juan Vidal, Rey Grupero y Glanda.

El León les dio celulares a todos los demás para que votaran y salvaran únicamente a ocho participantes. Los menos salvados serían los tres con menos puntos y por tantos los primeros eliminados.

Luego de la votación los eliminados fueron: Juan Vidal, Samira Jalil y Julieta Grajales. Entre mucha decepción e incluso sentimientos de traición y enojo, los 3 abandonaron la hacienda para no volver.

47 participantes restan en el reality de Telemundo. Un programa que adelanta muchas sorpresas.