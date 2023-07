La vez que Moisés Muñoz obtuvo las playeras de Messi y Cristiano Ronaldo

Presume ambas playeras como grandes reliquias.

En los últimos 15 años, amantes del futbol se siguen cuestionando, ¿quién ha sido mejor futbolista, Messi o Cristiano Ronaldo?; sin embargo, a otros no les interesa que los comparen solo les cuesta admirarlos.

Muestra de ello, es el exportero del América y de la Selección Mexicana, Moisés Muñoz, quien es una de las pocas figuras del futbol mexicano que puede presumir tener los jerseys de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

En el punto máximo de su carrera, Moi contó en su podcast las dos veces que logró obtener con mucho trabajo los jerseys de los últimos dos jugadores más extraordinarios en la historia del balompié.

Así logró el obtener la playera de Messi

El exportero del América contó cómo le hizo para lograr tener en sus manos, los jerseys de los dos mejores futbolistas de los últimos tiempos. Credito:FB@Moisés Muñoz

Moisés Muñoz, actual analista de TUDN México, contó que para obtener el jersey del astro argentino, considerados por muchos el mejor futbolista de toda la historia, fue un verdadero viacrucis y todo ocurrió el pasado 8 de septiembre de 2015 en el partido amistoso entre la Selección Mexicana y Argentina.

Aquel encuentro disputado en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, Estados Unidos, Moisés Muñoz explicó que su hijo le pidió el jersey de Messi, por lo que como todo un buen padre, hizo todo lo posible para conseguirla.

Aquel partido México y Argentina empataron 2 a 2.

Muñoz cuenta que humildemente le pidió el favor a su capitán del Tricolor, Rafa Márquez, quien compartió vestidor con La Pulga en el FC Barcelona, por lo que sin problema su compañero decidió ayudarlo.

“Le hablo por teléfono a Rafa, le dije ‘güey, vamos a jugar con Argentina, ¿le puedes pedir la playera a Messi? Ayúdame a conseguirla. Porfa, échale una llamadita antes’”, recordó en su página de Facebook.

Aquel partido, Messi le metió un gol a Moisés Muñoz.

Más adelante detalló: “Cuando termina el partido inmediatamente veo a Messi, veo que Rafa se mete al vestidor y que se acercan dos o tres jugadores de la Selección y se sale; voy detrás de Leo y afuera del vestidor estaba Rafa parado, entonces llega y se la da”. De esta manera, logró llevarse una verdadera joya a su casa y se la regaló a su pequeño.

Aquel encuentro, Moisés Muñoz fue titular y recibió dos tantos: uno de Sergio Agüero y otro de Leo Messi, ambos en los últimos minutos. A pesar de la decepción por haber dejado ir el triunfo de manera insólita, el arquero se llevó el jersey del 10 del Inter Miami Eso sí: tuvo que pedírsela mucho tiempo antes e incluso el astro argentino lo felicitó por su gran actuación.

Cristiano Ronaldo también fue amable con él y le anotó gol

Moisés Muñoz trata de impedir el gol de Cristiano Ronaldo en el Mundial de Clubes 2016.

Un año después, Moisés Muñoz, aun siendo el arquero del América acudió al Mundial de Clubes, disputado en diciembre del 2016, y en el partido correspondiente a las Semifinales, los dirigidos por Ricardo La Volpe se enfrentaron ni más ni menos que al Real Madrid. El mismo finalizó 2-0 a favor de los merengues gracias a los tantos de Karim Benzema y Cristiano Ronaldo, este último en el minuto final.

Por supuesto que todos querían llevarse la playera de CR7, pero El Arquero del milagro tuvo la fortuna de haber cruzado palabras con el portugués en medio del encuentro y aprovechó la situación. “Hice dos, tres atajadas a Cristiano Ronaldo, quien me felicitó en cada de esas jugadas. Se acerca conmigo, me abraza y me dice: ‘gran atajada, arquero’”, recordó. Le pidió el jersey y el crack aceptó, obviamente.