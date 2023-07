¿Habrá VAR en la Leagues Cup 2023?, esto es lo que se sabe

La Liga Mx dio a conocer el reglamento de competencia de la Leagues Cup 2023 en donde se establece la situación del VAR. [Archivo]

La Leagues Cup 2023 se jugará del viernes 21 de julio al sábado 19 de agosto contando con la participación de todos los equipos de Liga Mx y la Major League Soccer (MLS), a días del arranque del torneo se ha dado a conocer el reglamento de competencia en donde se hace referencia a la situación respecto al Video Assistant Referee (VAR).

El nuevo formato de la Leagues Cup se disputará durante este verano, siendo una innovación para la zona de Norteamérica, ante esto se ha hecho publica la reglamentación para que los aficionados puedan comprender de mejor manera lo que sucederá en los 77 partidos que se jugarán.

El torneo entre México, Estados Unidos y Canadá se encuentra avalado por la Concacaf, recordando que otorgará tres cupos a la Copa de Campeones 2024, en donde el campeón irá directo a 16vos, mientras que segundo y tercer lugar se clasificarán a la primera ronda.

De los 47 equipos que participarán, 45 jugarán la fase de grupos siendo repartidos en 15 grupos integrados por 3 clubes. LAFC y Pachuca son los dos restantes, quienes se encuentra clasificados directamente a dieciseisavos de final al haber sido campeones durante la temporada 2022-23.

La Leagues Cup 2023 se jugará del 21 de julio al 19 de agosto. (Infobae)

La participación del VAR en Leagues Cup

El reglamento del torneo cuenta con un articulo en el que se especifica cuál será el desempeño que tendrá el VAR durante toda la competencia de verano.

En el Artículo 20 se señala que:

Durante los Partidos de la Competencia se utilizará tecnología de revisión de vídeo, de acuerdo con el protocolo VAR establecido por la FIFA e IFAB, El árbitro asistente de video (”VAR”) y el asistente del árbitro asistente de video (”AVAR) se encargarán de todos los aspectos de la revisión del video.

Agregando que Concacaf será el encargado de designar a los elementos encargados de tomar las decisiones y apoyar al juez central. De la misma forma se indica que un partido no podrá ser anulado por situaciones que impliquen fallas de la tecnología, decisiones incorrectas, decisiones de no revisar incidentes y revisiones de situaciones o decisiones no revisables.

Cabe recordar que se estableció que la Leagues Cup no tendrá empates durante la fase de grupos, debido a que en caso de que el marcador termine igualado durante los 90 minutos reglamentarios, habrá una tanda de penales en donde el ganador se llevará un punto extra.

El torneo se encuentra avalado por la Concacaf al otorgar tres lugares a la Copa de Campeones 2024. [Archivo]

Los dos clubes de cada grupo que más puntos hagan avanzarán a la fase final, en donde será eliminación directa a partido único, con el mismo criterio que en fase de grupos, es decir, si existe igualdad en el tiempo regular, se definirá por la vía de los penales.

La primera etapa del torneo se jugará del 21 al 31 de julio; los dieciseisavos serán del 2 al 4 de agosto; los octavos de final se disputarán del 6 al 8 de agosto; los cuartos de final se jugarán el 11 y 12 de agosto; los enfrentamientos de semifinales tendrán lugar el 15 de agosto; el tercer lugar y la final serán el 19 de agosto.

Todos los encuentros podrán ser disputados a través de Apple TV mediante el MLS Season Pass, la Liga Mx se encuentra regalando un mes gratuito para los aficionados. Además, algunos encuentros serán transmitidos en TUDN y Azteca Deportes en los canales 5, 7 y 9, junto con la plataforma de streaming Vix, en su servicio Premium.

Todo el torneo se realizará en Estados Unidos, por lo que los equipos de la MLS fungirán como locales, en caso de un enfrentamiento entre Clubes de la Liga Mx, la sede será determinada por el Comité Organizador.