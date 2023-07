Descubre las películas favoritas del público en HBO Max México

México es uno de los países en los que plataforma también realiza producciones. (Infobae)

El avance de la tecnología del nuevo milenio, sumado a la pandemia de coronavirus que azotó a nivel internacional, orilló a los ciudadanos a buscar nuevas formas de disfrutar del cine desde la comodidad del hogar.

Te puede interesar: Cuál es la película más popular en HBO Max México HOY

A raíz de ello, han nacido diversas plataformas de streaming, como es el caso de HBO Max, que ha logrado sacar provecho con su amplio catálogo de producciones y se ha posicionado en el gusto de los usuarios.

De ese catálogo destacan estas 10 películas, que han ganado fama y se han convertido en el tema de conversación en los últimos días.

Te puede interesar: Ranking HBO Max: estas son las películas más populares entre el público mexicano

Aquí el listado de las más vistas de HBO Max México:

1. Harry Potter y la Orden del Fénix

Te puede interesar: Top de películas imprescindibles para ver HOY en HBO Max México

Harry Potter regresa por quinto año a Hogwarts aún sacudido por la tragedia ocurrida en el Torneo de los Tres Magos. Debido a que el Ministro de la Magia niega el regreso de Lord Voldemort, Harry se convierte en el centro de atención de la comunidad mágica. Mientras lucha con sus problemas en el colegio, incluyendo a la nueva profesora Dolores Umbridge, intentará aprender más sobre la misteriosa Orden del Fénix.

2. Resacón 2, ¡ahora en Tailandia!

Phil (Bradley Cooper), Stu (Ed Helms), Alan (Zach Galifianakis) y Doug (Justin Bartha) viajan a la exótica Tailandia para la boda de Stu. Con el recuerdo de la desastrosa despedida de soltero en Las Vegas aún vivo en su memoria - o al menos bien documentado -, Stu no deja nada al azar. Ha optado por un brunch preboda seguro y tranquilo con tortitas, café y sin alcohol.. Sin embargo, las cosas no siempre salen como se piensa. Dos noches antes del gran día, en un fabuloso resort de Tailandia, Stu cede. Una cerveza para cada uno. En botellas cerradas, ¿qué podría pasar?Lo que ocurre en Las Vegas se queda en Las Vegas, pero lo que ocurre en Bangkok resulta difícil de imaginar.

3. Temple Grandin

Biopic sobre Temple Grandin, una mujer autista nacida en 1947 que se convirtió en una de las científicas más brillantes de su tiempo

4. Dos policías rebeldes

Un alijo de heroína valorada en unos 100 millones de dólares es robado del mismísimo depósito de la policía. El caso le será asignado a los agentes Burnett y Lowery, una pareja muy peculiar por los métodos que utilizan. La única pista que tienen para comenzar es la de un testigo que les ayudará a identificar a los atracadores y a la que tendrán que proteger.

5. Santos Criminales

Precuela de la aclamada serie "Los Soprano", centrada en la juventud del gángster de Nueva Jersey, Tony Soprano. El guión de la película ha sido escrito por David Chase, el creador de la serie original de HBO y también director del drama independiente "Not Fade Away".

6. Voyagers

Crónica de la odisea de 30 hombres y mujeres jóvenes que son enviados al espacio remoto en una misión multigeneracional con el propósito de hallar un nuevo hogar para la especie humana. Poco a poco la tripulación comienza recuperar el estado más primitivo del ser humano, lo que les convierte en la auténtica amenaza de la misión.

7. Bama Rush

Documental que sigue a cuatro chicas estudiantes mientras se preparan para entrar en la Universidad de Alabama en 2022. Con el telón de fondo viral de Bamarush en Tiktok y la larga tradición de reclutamiento de las hermandades en la Universidad de Alabama, la película explora las complejidades emocionales y el riesgo de pertenencia en esta ventana crucial a la hermandad de jóvenes estudiantes.

8. The Amazing Spider-Man

Un estudiante de secundaria que fue abandonado por sus padres cuando era niño, dejándolo a cargo de su tío Ben (Martin Sheen) y su tía May (Sally Field). Como la mayoría de los adolescentes de su edad, Peter trata de averiguar quién es y qué quiere llegar a ser. Peter también está encontrando su camino con su primer amor de secundaria, Gwen Stacy (Emma Stone) y juntos luchan por su amor con compromiso. Cuando Peter descubre un misterioso maletín que perteneció a su padre, comienza la búsqueda para entender la desaparición de sus padres, una búsqueda que le lleva directamente a Oscorp, el laboratorio del Dr Curt Connors (Rhys Ifans), ex-compañero de trabajo de su padre. Mientras Spider-Man se encuentra en plena colisión con el alter-ego de Connors, el Lagarto, Peter hará elecciones que alterarán sus opciones para usar sus poderes y darán forma a un destino héroico.

9. Scream 2

La universidad de Windsor ofrece una variada opción de materias para sus estudiantes, justo lo que Sidney Prescott necesita. Es primavera, dos años después de los asesinatos en Woodsboro, California y el año escolar está llegando a su fin. Sid tiene una compañera de habitación, un novio y es la elegida para encabezar el reparto de la obra que se representa en la universidad este curso. Randy, otro de los supervivientes de los asesinatos de Woodsboro, estudia cine en Windsor. También es feliz, como Sid. Pero el pasado nunca queda atrás. De hecho, vuelve y alguien es asesinado mientras ve la película "Stab" (Puñalada) en el cine del campus, el día del estreno nacional. Stab, basada en la novela superventas escrita por la periodista Gale Weathers, describe los asesinatos de Woodsboro. El libro no sólo se vendió como rosquillas, además ayudó a salir de la prisión a Cotton Weary, el hombre acusado por Sidney de la muerte de su madre.

10. Proyecto X

Tres estudiantes de último curso de instituto, aparentemente anónimos, deciden montar una fiesta salvaje en casa de uno de ellos, promocionándola en las redes sociales como la fiesta más loca de la temporada. Además, los chicos deciden grabarla para luego colgarla en la red. Enseguida se corre la voz y todo se hace un desmadre..

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios o temporadas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

HBO Max en la guerra del streaming

Desde que surgió, la plataforma de HBO Max se ha convertido en una de las más importantes en la batalla por el streaming. (REUTERS/Dado Ruvic)

HBO Max es una cadena de televisión por suscripción surgida en Estados Unidos también conocida como Home Box Office, la cual es propiedad de WarnerMedia, a través de las cuales se pueden encontrar películas y series.

Entre los títulos más destacados de producción propia se encuentran Los Soprano, The Wire, Six Feet Under, Band of Brothers, The Pacific, Sex and the City, True Blood, Curb your enthusiasm y Game of Thrones.

Asimismo, tiene los derechos parciales de películas que han sido producidas por Sony Pictures Entertainment, así como algunas de The Walt Disney Company y Universal Studios.

En Latinoamérica también se puede disfrutar de otros canales como HBO 2, HBO+, HBO Family, HBO Xtreme y Cinemax, entre otros.

HBO fue el primer canal de cable y satélite creado como uno de televisión para realizar una transmisión no terrestre, fue en 1965 cuando el pionero del cable cuando Charles Francis Dolan ganó la franquicia para construir un sistema de cable en Bajo Manhattan.

En lugar de colgar el cable en los postes telefónicos, se optó por poner el cable bajo las calles de Manhattan, dado que la señal podría bloquearse por los grandes edificios y rascacielos que hay en la ciudad.

En diciembre de 2010 el canal contaba con 28.6 millones de suscriptores en Estados Unidos, convirtiéndose en la cadena de televisión por cable más importante de ese país. Luego comenzó su expansión a otros países, entre ellos: Argentina, Bolivia, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela, entre otros, para un total de 150 naciones.

SEGUIR LEYENDO:

Más noticias

Más sobre streaming

Series y películas más comentadas en Twitter