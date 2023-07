Christian Horner respaldó a Checo Pérez en Red Bull para 2024

Checo Pérez prometió regresar más fuerte para el GP de Hungría (REUTERS/Andrew Boyers)

Sergio Pérez ha tenido una serie de resultados negativos que lo han ido alejando de competir por el Campeonato de Pilotos este 2023, por ello surgió la duda sobre si en Red Bull Racing le darán continuidad en el volante para 2024, ya que Daniel Ricciardo aspiraría al lugar de segundo piloto que actualmente tiene Checo Pérez.

A pesar de que el piloto mexicano tiene contrato con la escudería hasta 2024, por cómo ha venido corriendo en los últimos grandes premios, se creyó que el equipo le daría una oportunidad a Ricciardo de subir al monoplaza, con tal de mantener buenos resultados dentro de la Fórmula 1.

Fue por ello que Christian Horner, director de Red Bull, salió a aclarar los rumores y aseguró que la dupla de Checo Pérez con Max Verstappen seguirá para el próximo año pese a la mala racha que ha estado experimentando el mexicano. Para el CEO de la escudería del Toro Rojo, confían en las aptitudes del tapatío.

Checo Pérez tiene contrato con Red Bull hasta 2025 (Twitter/@SChecoPerez)

A pesar de que aún falta más de la mitad de la temporada este 2023, entre los fans ya estarían las visualizaciones para el siguiente año deportivo en la F1, por lo que Horner fue claro y defendió a Checo. Desde la perspectiva de Horner, la dupla Vertappen - Pérez podrá mantenerse para el siguiente año, según compartió en entrevista para el podcast The F1 Nations Podcast.

Sin embargo, no cerró la posibilidad de que haya competencia interna para quedarse con el volante del bólido, pues para Horner es importante que Ricciardo también tenga oportunidades de pelear por un lugar en la escudería, así que de momento se mantendrá a Sergio como el compañero de Max, pero no para siempre.

“Nuestros pilotos serán Max y Checo el próximo año, pero siempre es bueno tener talento en reserva”

Horner prometió continuidad a Checo para 2024 (REUTERS/Mathieu Belanger)

Horner apuntó que Daniel Ricciardo es un buen elemento para el equipo, así que podría aportar competencia interna para 2025, fecha en la que concluye el contrato de Checo con el equipo, por lo que el futuro del jalisciense dependerá de cómo se desempeñe en el cierre de esta temporada y lo que pueda demostrar para 2024.

“Creo firmemente que Daniel quiere competir por ese asiento de Red Bull en 2025″, sentenció Christian Horner.

Checo Pérez no siente temor de perder su lugar en Red Bull

El corredor oriundo de Guadalajara, Jalisco, sabe que en las últimas carreras su desempeño se ha visto mermado por cómo le ha ido en las calificaciones y en los arranques de la competencia. Pero no se siente presionado o temeroso de que en Red Bull lo remuevan de su posición como segundo piloto.

La siguiente carrera de Checo Pérez será en el Gran Premio de Hungría (REUTERS/Ricardo Arduengo)

En días anteriores, tras su participación en el Gran Premio de Gran Bretaña, Sergio aseguró ante varios medios que no siente presión de pelear por su lugar; recordó el tiempo que lleva en el máximo circuito de velocidad, así que se respaldó en sus 13 años de experiencia como piloto.

“Llevo 13 años en la F1 y lo he visto todo; no me preocupa nada de eso, estoy centrado principalmente en reencausar mi temporada y asegurarme de seguir disfrutando de esto”, argumentó.

La siguiente carrera de Checo Pérez será en el Gran Premio de Hungría, el cual se correrá el domingo 23 de julio. Será la oportunidad del tapatío de volver a sumar puntos y mantenerse en el segundo lugar del campeonato de pilotos y así retomar su competencia por el título.

Así ya no comprometería su segundo lugar en el ranking de pilotos, pues una de las metas de Checo es ser campeón con Red Bull Racing, y para ello depende de tener buenos resultados en la segunda fase de la temporada 2023.