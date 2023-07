Suman 27 cuerpos localizados en 16 fosas clandestinas en Reynosa

El cementerio clandestino fue localizado en la ciudad fronteriza de Reynosa (Archivo)

Cuatro días después de que fuera localizado un cementerio clandestino en la ciudad fronteriza de Reynosa, Tamaulipas, las autoridades confirmaron que suman 16 fosas localizadas y 27 cuerpos encontrados.

Edith González, integrante del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, explicó que el lugar del hallazgo, ubicado en el bordo del canal Guillermo Rodhe, a la altura de la colonia Fuentes sección Lomas, estaba prácticamente lleno de cuerpos, por lo que no sería sorprendente hallar más restos en los siguientes días.

“Es un área bastante extensa en la que se pueden encontrar muchísimos más”, dijo a Milenio Televisión.

También confirmó que hasta el momento el colectivo no ha sido apoyado por ninguna autoridad, y que la zona de los hallazgos tampoco ha sido resguardada. “Hasta ahora no ha intervenido la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, ya tiene conocimiento del predio, pero no ha hecho presencia”, refirió Edith González.

Peritos locales de Reynosa colaboran en la recuperación de restos, indicó, pero no los de la fiscalía especializada. Y algunos de los cuerpos encontrados ya fueron identificados presumiblemente por los tatuajes que tenían en la piel. De momento van 3 identificados y uno en curso, todos varones, confirmó la integrante del colectivo.

Mediante una llamada anónima, el colectivo de madres y familiares de desaparecidos se enteró, al tiempo que alertó a los integrantes que había cuerpos en fosas que ubicadas cerca del canal Rodhe en el poniente de la ciudad de Reynosa.

Indicaron que el pasado viernes 14 de julio, primer día de búsqueda, localizaron 8 cuerpos que estaban enterrados a menos de un metro de profundidad y posteriormente decidieron dar parte a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

De acuerdo con los estudios preliminares del tipo Tanato Crono Diagnóstico, la mayoría de los restos humanos tienen entre 10 y 14 meses de antiguedad.

Las Madres Buscadoras es como se les conoce en México a miles de mujeres que se movilizan por el país con la esperanza en encontrar a sus hijos o familiares desaparecidos.

El hallazgo de los cuerpos en estas fosas denuncia la problemática de violencia e inseguridad en el estado de Tamaulipas donde organizaciones criminales se disputan el territorio para el tráfico de drogas, armas y migrantes.

Registros del gobierno mexicano indican que el estado de Tamaulipas se ubica en el segundo lugar a nivel país en número de personas desaparecidas y no localizadas con 13 mil 016, después de Jalisco que es el primer lugar con 14 mil 897 personas desaparecidas desde 1962 a la fecha.

Mientras que el registro de fosas clandestinas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de la Secretaría de Gobernación (Interior) señala que de 2006 a enero del 2023, Tamaulipas ocupa el primer lugar con 402 fosas clandestinas, de las cuales 145 se localizaron entre 2018 y lo que va de 2023.