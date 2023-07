¿Qué dijo Martha Debayle sobre las guapas y las flojas? Ésta es la nueva polémica que la condena en redes sociales | VIDEO

Captura: YouTube.

“No se puede ser Martha Debayle y ser agradable al mismo tiempo”, aseguran usuarios en redes sociales, luego de que la conductora de nuevo lanzara una declaración polémica que tiene a todo el mundo disgustado. Si bien Debayle ya habría condenado en alguna ocasión a todas aquellas amas de casa que no saben recibir a sus invitados con estilo, ahora arremete contra las guapas y asegura que éstas no pueden ser flojas al mismo tiempo.

Te puede interesar: ¿Qué presidente de México eres según tus vibras aesthetic? En redes sociales tienen la respuesta

Lo anterior le dijo en el marco de una conversación con la periodista Mara Patricia Castañeda, en donde fue entrevistada sobre diversos temas. Durante la plática Debayle habló sobre aquel proceso de “sentirse y verse fabulosa”, una frase con la que intenta explicar que nadie más que tú decide la actitud con la que saldrás al mundo y el cómo te quieres ver para los demás durante tu día a día.

Compartió que muchas personas le preguntan constantemente cómo consigue verse tan arreglada y “fabulosa” todo el tiempo.

La nueva declaración de la conductora crea una nueva polémica Credito:Tiktok@marapatriciacastaneda

“ ‘¿Cómo tienes la disciplina de verte?’... como me ven así, el noventa por ciento de todos los días. Es una decisión de entender que no hay mejor día para sentirte y verte fabulosa, que hoy”, aseguró.

Te puede interesar: Tunden en redes a española por pedir que no menosprecien a su país creyendo que es como México | VIDEO

En ese sentido explica que no se debe guardar la ropa para ocasiones especiales, o postergar demasiado el estreno de aquella bonita prenda, porque no se sabe si al siguiente día seguiremos vivos: “podríamos estar muertos mañana”. Por ello dice que todos los días pretende estar “arreglada” y bonita.

“Yo sí creo que influye mucho el cómo te sientes contigo misma a lo que proyectas allá afuera y cómo te plantas al mundo”, explicó. “Y para ser una mujer en toda su fabulosidad, necesitas estar bien plantada y por eso necesitas sentirte fantástica. No solamente por dentro y trabajar tu salud mental y preocuparte por estar bien tu en tu alma, pero también verte espectacular por fuera, si es que se puede”.

Te puede interesar: ¿Fue mexicano en su otra vida? Usuaria de redes se viraliza por su ‘descabellada’ reacción al niño etíope que ama las quesadillas

No obstante, en ese momento llegó el momento polémico. Cuando Mara Patricia le preguntó cuánto se tarda en arreglarse, Debayle aseguró que ella es bastante rápida y que incluso se maquilla en el auto. Eso sí, condenó a todas aquellas mujeres que dicen que prefieren estar cómodas a verse bien.

“ ‘Oye, pero es que a mi me gusta andar cómoda’, Ah no”, gritó Debayle. “No se puede ser guapa y floja al mismo tiempo. Y la belleza implica un sacrificio. Y la belleza es un poder. [...] Ya dije”.

Las redes sociales no se quedan calladas

Además del comentario al inicio de este texto, fueron muchas personas que no pudieron evitar opinar y debatir sobre las declaraciones de Martha Debayle. Existieron aquellos que criticaron su declaraciones y otros que simplemente expresaron no estar de acuerdo con su lógica.

“Jajajaja sorry soy team cómoda. Que viva el outfit de Elon Musk y Mark Zuckerberg”, dijo una internauta de Tik Tok. Por su parte otra persona comentó que no se requiere arreglarse mucho porque cuando una mujer es bonita, es bonita con lo que se ponga: “Si eres guapa no necesitas de producirte tanto, con lo que sea te verás bien”.

“Incorrecto hay personas guapisimas naturales sin requerir producción. Belleza natural le llaman y cuando se arreglan, wow. Un plus a su belleza”, dijo otra persona. “La belleza se manifiesta de muchas maneras”, “La belleza es solo un poder superfluo y temporal”, “La comodidad no tiene que ver con la flojera. Hay looks cómodos y elegantes” y “Dime que no eres guapa y que haces sacrificios para tratar de aparentar lo que no eres, sin decirme que no eres guapa”, fueron otros comentarios destacados con likes.