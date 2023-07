Paul Stanley padeció bulimia y ansiedad a los 20 años por estereotipos en Televisa: “Me quería aventar por la ventana”

Paul Stanley padeció bulimia y ansiedad a los 20 años por estereotipos en Televisa (Fotos: Televisa)

La eliminación de Paul Stanley de La Casa de los Famosos México sigue dando de qué hablar y no por que el conductor esté generando polémica con sus ex compañeros, si no por abrirse más a temas sensibles fuera del reality show que cuando estaba adentro. Por ello de forma reciente confesó haber atravesado durante su juventud por problemas alimenticios y psicológicos que incluso lo orillaron a tener pensamientos negativos sobre la vida.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, el presentador del matutino Hoy externó los grandes retos que vivó desde que era un niño y el polémico asesinato de su papá paralizó la industria del entretenimiento en México. El sangriento homicidio de Paco Stanley no solo lo dejó sin un padre, sino con una serie de problemáticas físicas y mentales que lo persiguieron durante toda su adolescencia y primera etapa de sus años 20.

“Yo toda la vida he tenía ansiedad y depresión; cuando me dio mi primer ataque y fue como a los 20 años. Después de la muerte de mi papá y tras ir con varios especialistas, psicólogos, psiquiatras, por la depresión y también por la bulimia que sufrí, de verdad me pegó muy duro”, confesó Paul Stanley.

Por qué Paul Stanley sufrió bulimia y ansiedad

El conductor tenía depresión y se sentía obligado a cumolir los esteriotipos de belleza de la tv mexicana Credito:Youtube@Mara Patricia Castañeda

Aunque la ex esposa de Vicente Fernández Jr. aseguró que era más común saber y conocer de trastornos alimenticios en mujeres famosas, siendo el de Anahí el más conocido en México, el también comediante dio mayores detalles sobre el padecimiento y especificó qué fue lo que lo orilló pese al supuesto tabú que hay sobre el tema y el rol que juega el sexo.

“Si por qué siguiendo los estereotipos yo quería entrar a la televisión y todo y pues decía ‘Tengo que estar bien físicamente para poder dedicarme al medio’, fue muy difícil. Así que mucho tiempo padecí eso, a los 20 años sufrí mi primer ataque de ansiedad, yo no entendía, la verdad fue muy difícil porque me quería aventar por la ventana…”, externó.

Tras confesiones, internautas le mandan un cálido abrazo digital a Paul Stanley

El sangriento asesinato de Paco Stanley es uno de los sucesos más violentos perpetrados contra una figura pública; conmocionó a la sociedad mexicana y a la fecha sigue siendo un misterio (Foto: Archivo)

En el canal de la periodista de Televisa y los espacios donde se ha replicado la información, fans de él o incluso del mismo Paco Stanley han respondido de forma positiva a su declaración, deseándole lo mejor a al conductor de Hoy y asegurándole que el haberlo enfrentado y salir adelante es un acto de valentía y amor propio.

“Paul Stanley. Eres un grande, has sobrevivido a muchas cosas en tu vida, que te han ayudado a levantarse en Victoria. No ha sido nada fácil. Pero has sido fuerte y aprendiste a superar los obstáculos. Y hoy eres buenísimo en todo lo que haces. Te amo como si fuera tu abuela y te admiro. Sigue adelante te queda un mundo por triunfar”. “Pobre Paul, mi hija también vivió bulimia e incluso anorexia nerviosa como Anahí y fue algo más que difícil porque la gente solo dice ‘Pues haz que coma’ y no saben todo lo que hay detrás de algo así de grave”. “La muerte y ausencia de un padre siempre será un detonante para que algo en un pequeño pueda derivar en situaciones así para su adolescencia y adultez, animo mi querido Paul”, reaccionaron.