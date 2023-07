Nicola Porcella sufre bochornoso “accidente” que confirma atracción por Wendy Guevara

(Vix)

Ya pasaron 45 días desde que comenzó La Casa de los Famosos México y los integrantes del Team Infierno continúan siendo considerados como los favoritos para quedarse con el primer lugar, pues tanto sus enfrentamientos como sus dinámicas grupales y estrategias han logrado enamorar a la audiencia. Sin embargo, existe una relación muy especial entre dos personalidades que ha causado sensación en redes sociales.

Se trata nada más ni nada menos que de Nicola Porcella y Wendy Guevara, quienes dieron pie a un shippeo (búsqueda de posibles parejas dentro de una serie, película u otro producto audiovisual similar) con sus convivencias cotidianas. Y es que ni el intérprete peruano ni la influencer mexicana se han perdido de vista durante toda su estancia en el programa y lo que comenzó como una amistad podría terminar en un apasionado romance.

Entre atrevidos piropos, confesiones de orientación sexual y juegos aparentemente inocentes que esconden toqueteos, los dos integrantes del Team Infierno han ilusionado a la audiencia con su supuesto romance.

Nicola Porcella y Wendy Guevara se besaron en el baño de 'La Casa de los Famosos'.

¿Nicola Porcella tuvo una erección?

El pasado lunes 17 de julio todos los habitantes de La Casa de los Famosos México se reunieron en la sala para conversar con La Jefa sobre el concurso por el liderato semanal. Tras atender las indicaciones Sergio Mayer, Emilio Osorio, Nicola Porcella y Wendy Guevara permanecieron en los sillones en espera de su vestuario especial.

Como en otras ocasiones, la influencer guanajuatense se recostó para descansar. Fue en ese momento cuando Nicola se acostó encima de ella para susurrarle al oído.

“Ya vete. Pinch* viejo puerco”, dijo Wendy Guevara entre risas.

Los integrantes del Team Infierno se burlaron de la penosa situación Credito:VIX-La casa de los famosos

Nicola Porcella se levantó casi corriendo y dio unas vueltas por la sala tratando de desviar la atención. Fue justo en ese momento cuando La Perdida expuso a su “enamorado” al señalar que supuestamente tenía una erección.

“Mira ¿Si viste? Ay no, mi piernita”, preguntó Wendy Guevara a Emilio Osorio, quien sonrojado por la situación no pudo más que asentar con la cabeza.

“Está bien, es así, es cabezón”, aseguró Nicola Porcella mientras cubría sus partes íntimas con su playera.

Wendy Guevara y Nicola Porcella (Vix)

“¿Te le acercas a jugar, le das unos llegues y tienes una erección?”, preguntó Sergio Mayer, quien observó toda la situación desde otro sillón.

“Si es cierto, mi pierna se separó. Nada más porque me puso su cosa aquí en mi rodilla y ya se tuvo una erección”, agregó Wendy a manera de burla.

Aunque el peruano negó todo, su reacción física quedó expuesta a nivel nacional porque las cámaras enfocaron su cadera. Tras lo sucedido, tomó asiento junto a la influencer y permaneció tranquilo hasta que llegaron los trajes que estaban esperando.

Nicola Porcella y Wendy Guevara protagonizaron íntimo momento en 'La Casa de Los Famosos'.

Como era de esperarse, el bochornoso momento se viralizó en redes sociales y desató un sinfín de comentarios. Algunos fans del programa aseguraron que la química entre Nicola y Wendy es evidente, mientras que otros externaron su preocupación por Emilio Osorio a manera de broma.

“Emilio: Si no me nuevo no me preguntan”. “El niño no debería de ver cuando tienen intimidad sus papás”. “Emilio se dio cuenta desde antes que Wendy lo descubriera”. “Yo soy Emilio en la vida”. “No hablen de eso enfrente del niño”. “La cara de Emilio, como diciendo ya me quieren dar hermanito”, fueron algunos comentarios.

¿Fue sincero? La experta en lenguaje corporal emite su análisis Credito:IG@maryfer_centeno

Esto dijo Maryfer Centeno sobre un beso de Nicola y Wendy

La grafóloga analizó el lenguaje corporal de las personalidades cuando se dieron un beso de tres con Apio Quijano.

“Ahora sí ya se besaron Wendy y Nicola, vean nada más. Y los dos cierran los ojos. ¿Por qué cerramos los ojos al besarnos? Bueno, cuando un beso es sincero, generalmente se cierran los ojos. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita concentrarse en algo, en este caso en un estímulo sensorial, no en un estímulo visual”, declaró en su canal de YouTube.