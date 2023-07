Mesero exhibe maltrato en el Sonora Grill; caso se hace viral | VIDEO

Capturas: Tik Tok / @SonoraGGroup.

Por redes sociales se hizo viral el caso de un mesero del restaurante Sonora Grill que denunció maltratos hacia él y sus compañeros en una sucursal ubicada en el Dorado, Veracruz. Su nombre es Ricardo Ángel Ramírez Vázquez y tiene mucho que decir sobre sus superiores e incluso denuncia “violencia de género”.

“Por este medio quiero hacer una denuncia y manifestar que actualmente en el trabajo sufro de hostigamiento laboral, de violencia de género, acoso laboral, y también de un cobro indebido de propinas”, revela Ricardo ante la cámara.

Según el mesero, en dicho lugar los hacen trabajar por más de 14 horas sin derecho a un pago por horas extras. Asegura que de las propinas, el cual comprende el 10 por ciento de la cuenta, sus superiores le quitan hasta el ocho por ciento y si el cliente no les deja propinas, entonces los meseros lo deben pagar de su propio bolsillo.

Desde propinas sustraídas hasta horas extras no pagadas Credito:TWEsdeProfugos

Agrega que tienen un reto de ventas que cumplir y cuando éste no se cumple, entonces le quitan el 9 por ciento de sus propinas. Además al tratarse de un lugar enfocado en cortes de carne, si el mesero no logra vender carne al cliente, entonces se hace acreedor de un castigo.

“Esto no es sólo conmigo es con todos mis compañeros, nada más que por temor a represalias, no lo hacen. Por miedo a que los corran”.

Ricardo llama así a todas las autoridades, e incluso al presidente Andrés Manuel López Obrador para que le ayuden a solucionar este asunto.

Tik Tok

Además dice que los obligan a realizar labores de mantenimiento y limpieza en el restaurante. Trabajo que en teoría pertenece a otras áreas. “Al final del turno, nos ponen a hacer talachas, nos tenemos que quedar de una a dos horas más”.

“Debido a mi edad me han obligado a hacer una venta”, dice Ricardo, quien asegura que su jefa los obliga a vender alcohol y si no lo logra o el cliente no consume ese tipo de bebidas, los castiga con sustracciones en sus propinas.

Ricardo Ángel Ramírez Vázquez acusa sin miramientos a los orquestadores de esto. Su gerente general que se llama Cristina Flores, quien está en complicidad con la jefa de piso, llamada Paola Olvera. La anterior asegura que tiene el apoyo de Ricardo Añorbe, dueño y director general, así como de Erick Añorbe, quien es el director de marcas.

Tik Tok

“Ellos respaldan estas prácticas ilegales en contra de los trabajadores”, asegura el mesero de 59 años de edad, quien también relató que sus superiores le dicen que si no le parecen las reglas impuestas, que “la puerta está muy ancha” para que se vayan.

Por redes sociales se hizo viral el video e incluso se compartió en varias ocasiones, con la esperanza de que la denuncia llegue hasta las autoridades competentes.