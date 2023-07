Mario Bezares reveló los fuertes regaños que recibió de Paco Stanley

La dupla entre Mario Bezares y Paco Stanley tuvo gran éxito entre los televidentes mexicanos (Foto: Instagram)

Mario Bezares, conocido colaborador en los shows de Paco Stanley, contó a Adela Micha en el programa de La Saga los fuertes regaños que recibía del comediante fallecido, además de detallar cómo era su forma de trabajar y las cosas que no toleraba de quien laboraba con él.

Y es que desde que la serie documental El Show: Crónica de un Asesinato se estrenó, la polémica en torno a la muerte de Paco Stanley ha vuelto a dar de qué hablar. Mario Bezares ha vuelto a las entrevistas, contando anécdotas y narrando sus vivencias junto al conocido cómico.

Cabe mencionar, que Mario Bezares fue, por un buen tiempo, considerado sospechoso del asesinato de Paco Stanley y hasta pasó una temporada en prisión; sin embargo, al final fue absuelto tras comprobarse que no había tenido nada que ver con la planeación del crimen.

Paco Stanley no toleraba la impuntualidad de Mario Bezares

En entrevista con Adela Micha, Mario Bezares contó que lo que más le molestaba de él a Paco Stanley era que tuviera retrasos cuando se trataba de compromisos laborales:

El comediante explotó en su contra en más de una ocasión por esta razón Crédito: Youtube/ La Saga

“Le enojaba que yo llegara tarde, no tienes idea, el señor no dormía, yo de plano me mermaba tanto físicamente que yo llegaba tarde, y él se enojaba conmigo (...) Dos veces llegué tarde al programa y no me habló en todo el programa y me decía ‘qué haces aquí'”.

Para ejemplificar aún más cómo era de especial Paco Stanley con la puntualidad, Mario Bezares contó una anécdota de un viaje que tenían programado por cuestiones de trabajo.

Mario festejó a su esposa, Brenda, durante una noche. Se había enfiestado tanto que le fue imposible despertarse para reunirse con Paco y el resto del equipo en el aeropuerto. Llegó tarde y perdió el vuelo. Tuvo que comprar un boleto extra, pues Stanley se había llevado el suyo.

“Íbamos a Monterrey, me habla por teléfono y me dice ‘hijo de tu... cómo te atreves’, ya sabrás”, contó Mario, “Me subo al taxi y el taxista que llevó a Paco al hotel me dice ‘Uy Mayito, no tienes idea de cómo está encabr*nado Paco”.

Bezares llegó al hotel, donde le informaron que se habían ido a comer a un restaurante. Al alcanzarlos, Paco Stanley lo recibió con un grito y le advirtió que no le pagaría el show que darían en Monterrey. “No vas a cobrar este show, es más, no vas a subir a este show (...) Vete a dormir, porque vienes muy dañado”, le dijo Paco.

Al alcanzarlos, Paco Stanley lo recibió con un grito y le advirtió que no le pagaría el show que darían en Monterrey (Foto: Instagram)

En la noche, Mario Bezares decidió asistir al show sólo como acompañante; sin embargo, durante la presentación, la audiencia pidió su participación al grito de “gallinazo”. Paco Stanley no tuvo de otra que subirlo al escenario y terminar el espectáculo junto a él.

Al volver, el comediante quiso pagar la presentación de Bezares y le entregó su cheque; no obstante, él lo rompió y le dijo que cumplía su promesa de no recibir su pago por haber llegado tarde. Esto enfureció aún más a Paco Stanley: “Qué huev*s los tuyos, a toda madr*, aparte de pendej*... digno. Ese tipo de situaciones era muy raro que pasaran, pero pasaban”.

“No te puedo correr porque eres muy bueno en tu trabajo”, era lo que Paco Stanley solía decirle a Mario Bezares cuando ocurrían estos problemas, casi siempre, derivados de impuntualidad originada por la cargo de trabajo.

A Mario Bezares, la presión de trabajar junto a Paco Stanley y de convivir con él casi le costó el matrimonio con Brenda: “Mi mujer ya estaba hasta la madr* (...) Yo le decía a mi mujer que era mi trabajo”.