Madre de Poncho De Nigris se molesta por el trato que le dieron en la gala de eliminación de ‘La Casa de los Famosos’

Leticia Guajardo, a pesar de ser invitada, se mostró decepcionada por relegarla a la pregala

En un video compartido en redes sociales, Leticia Guajardo, madre de Poncho De Nigris, actual habitante de la “La Casa de los Famosos México”, manifestó su descontento, ya que para ella era injusto que siendo mamá de uno de los participantes, no se le otorgara la oportunidad de participar en la gala de eliminación. Aunque finalmente estuvo ahí, pero la situación generó controversia en torno a la inclusión de los acompañantes en el programa.

El reality show “La Casa de los Famosos” continúa generando emociones y polémicas en cada una de sus galas de eliminación. El domingo no fue la excepción, y esta vez la atención se centró en la madre de Poncho De Nigris, quien se mostró visiblemente molesta por su participación en el programa.

Cada semana, el programa presenta una pregala conducida por Cecilia Galliano y Mauricio Garza, en la cual se realiza un resumen de los mejores momentos de la semana y se invita a participar a los acompañantes de los nominados. A medida que el programa avanza y se produce la eliminación de concursantes, es común que el número de panelistas disminuya en las galas de eliminación.

Leticia Guajardo esperaba formar parte del panel principal en la gala de eliminación, debido a que su hijo estuvo nominado con la influencer Wendy Guevara y la comediante Bárbara Torres. Sin embargo, fue asignada a la pregala, lo cual generó su descontento y malestar.

A pesar de la molestia inicial, Leticia Guajardo finalmente pudo formar parte de la gala de eliminación junto a las demás eliminadas del programa, como Ferka Quiroz, Raquel Bigorra y Marie Claire Harp, y Paul Stanley.

En un video compartido en sus redes sociales, Guajardo expresó su sorpresa y decepción por no haber sido tomada en cuenta para la gala de eliminación, argumentando que, como madre de Poncho De Nigris, esperaba tener la oportunidad de participar en el panel principal.

“Me van a mandar a la pregala y luego de panelista no porque vienen dos personas de Wendy, entonces este, les digo yo que no es justo porque yo soy la mamá de Poncho y nunca he salido. Nunca he salido, o sea ¿cómo por qué me van a hacer menos? Pero bueno, no hubiera venido, como sea Poncho no sale”, agregó Guajardo en el video.

A pesar de la molestia inicial, Leticia Guajardo finalmente pudo formar parte de la gala de eliminación junto a las demás eliminadas del programa, como Ferka Quiroz, Raquel Bigorra y Marie Claire Harp, y Paul Stanley. Sin embargo, la situación generó controversia y reflexiones sobre la inclusión de los acompañantes en el programa y su participación en las galas de eliminación.

En diversas ocasiones, en redes sociales, los acompañantes de los participantes han externado su descontento por no ser incluidos en las instancias clave del programa. Estos reclamos ponen de manifiesto la importancia que los familiares y seres queridos tienen en el proceso emocional y de apoyo a los concursantes, así como su deseo de participar activamente en el desarrollo del programa.

Bárbara Torres es la sexta eliminada

“La Casa de los Famosos México” celebró su sexta gala de eliminación, en la cual la actriz Bárbara Torres fue expulsada del reality show. A pesar de su despedida emotiva y el cariño que expresó hacia sus compañeros, Torres tuvo que abandonar la competencia.

El reality se acerca a su recta final, con ocho participantes luchando por el premio de 4 millones de pesos. Aunque se desconoce si Bárbara Torres tiene proyectos futuros, expresó su interés en realizar un stand-up basado en su experiencia en el programa.

Jorge Losa se convierte en el líder de la séptima semana

Tras una emocionante competencia denominada “Nudos”, el actor español Jorge Losa se consagró como el líder de la séptima semana en “La Casa de los Famosos México”. Los participantes del reality show se enfrentaron a un reto en el cual tenían que desenredar cuerdas atoradas en tubos metálicos morados.

Aunque hubo finalistas destacados como Sergio Mayer y ‘La Barby’ Juárez, Losa se alzó como el ganador de la prueba final. Esta es la cuarta vez que Jorge Losa se convierte en líder en el programa, lo que demuestra su destreza y habilidad en las competencias dentro de La Casa de los Famosos México.