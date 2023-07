Deslinde de espectaculares pro corcholatas fue simulación de Mario Delgado: Noroña

Fernández Noroña le reclamó al presidente de Morena por los materiales de promocionan a los aspirantes del partido. (Cuartoscuro)

Una carta publicada por Gerardo Fernández Noroña evidenció las tensiones que aún existen al interior del proceso con el que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) busca definir su candidatura para las elecciones de 2024.

En el texto, el diputado con licencia del Partido del Trabajo (PT) volvió a reclamarle al presidente de Morena, Mario Delgado, por el uso de recursos en la propaganda que, a nivel nacional, ha circulado en favor de aspirantes como Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Adán Augusto López.

La protesta de Noroña se derivó de una primera carta que ya le había enviado al líder morenista, en la que propuso que cada participante de la campaña anticipada —o como decidieron nombrarla, proceso interno de selección de Coordinador Nacional de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación— informara el monto invertido en materiales propagandísticos como bardas, espectaculares y brigadas, así como el origen del dinero usado con ese fin.

Mario Delgado dio la instrucción a las "corcholatas" de deslindarse de todo material propagandístico". (Diego Alva/Infobae)

Sin embargo, Delgado Carrillo ignoró la petición de Noroña y se pronunció respecto a la situación hasta que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio la instrucción. “Tuvo que hacer un señalamiento el compañero presidente López Obrador sobre lo incorrecto de esta práctica para que nos enviaras un documento donde abordabas el tema”, reclamó el petista en su reciente misiva.

El 13 de julio, casi una semana después del primer pronunciamiento de Noroña, Mario Delgado publicó una carta en la que exhortó a la y los aspirantes de la contienda interna a deslindarse de todo tipo de campaña que publicitara su imagen.

Sin embargo, dicho mandato únicamente se limitaba a eximir a las “corcholatas” de los contenidos propagandísticos y dejaba de lado el tema presupuestal. Por tal motivo, Fernández Noroña denunció que Mario Delgado había incurrido en un mero “acto de simulación”.

La CDMX y el Edomex se llenan de propaganda de las corcholatas (Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

“No basta con que algún aspirante diga que desconoce el origen de esos espectaculares. A mí me parece un acto de simulación, un simple deslinde verbal. Creo que a los principios de no mentir, no robar y no traicionar, habría que sumar el no claudicar y el no simular”, pudo leerse en el que el petista publicó en sus redes sociales.

Bajo esta narrativa, consideró que la cantidad de recursos utilizados para promocionar la imagen no debería ser un factor decisivo en la elección de quien abandere el movimiento: “Se debe resaltar que detrás de esa inversión millonaria hay compromisos que deberían esclarecerse para que el pueblo sepa qué acuerdos se están asumiendo y con quien se están estableciendo estos”.

Por lo anterior, Noroña volvió a exigirle a Delgado que “se nos emplace a dar a conocer la inversión publicitaria que se tiene no sólo en los rubros anteriores, sino en las propias redes sociales y en todos los aspectos en que se haya invertido en publicidad, y, que esta información se haga pública”.

Conviene resaltar que, luego de casi un mes de recorridos de la y los aspirantes a la candidatura de Morena, en los informes de recursos utilizados no se ha mencionado la adquisición de servicios publicitarios, a pesar de que estos anuncios siguen apareciendo en diversas zonas del país.