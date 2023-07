Tuca Ferretti volvió a estallar contra un reportero durante una conferencia de prensa

No es la primera vez que el estratega brasileño estalla contra los medios de comunicación (Captura de pantalla Twitter)

Ricardo Ferretti volvió a situarse en la opinión pública a causa de un altercado que sostuvo durante una conferencia de prensa. En la ronda de preguntas y respuestas programada para este lunes, el director técnico arremetió contra un reportero luego de haber sido cuestionado sobre una serie de supuestas ausencias durante sesiones de entrenamiento.

Al escuchar una de las preguntas realizadas por uno de los asistentes al acto, el Tuca Ferretti argumentó difamación en su contra toda vez que negó la existencia de pruebas suficientes que demuestren los señalamientos de los que fue objeto.

“Una cosa es que me critiquen por cómo dirijo o cómo mis equipos juegan. De eso no tengo ninguna duda, pero difamarme no lo acepto. Si no puedes comprobar, yo me quedo con la boca callada (...) y si yo digo algo a alguien o si me lo dicen yo voy y se lo digo ‘él dijo’ punto”, arremetió contra uno de los reporteros.

Tras ser cuestionado sobre su presunta inasistencia a los entrenamientos de Cruz Azul, Ricardo Ferretti estalló durante una comparecencia ante los medios de comunicación y acusó difamación (Video: ESPN)

Y es que el entrenador se refirió al contenido de un podcast en el cual se afirmó su ausencia durante algunos entrenamientos con el equipo. En ese sentido, arremetió contra uno de los reporteros de manera directa y lo acusó por difamarlo.

En su defensa, el brasileño aclaró que en los momentos en los que ha tenido que ausentarse de las prácticas, sus ausencias están motivadas por reuniones con los directivos. De igual forma, aprovecho para aclarar que las personas que se quedan delegadas para dirigir a los jugadores son Guillermo Vázquez y Joaquín Moreno.

“No te permito lo que tú andas diciendo si no lo puedes comprobar. Eres un mentiroso y me estás difamando. No te lo permito. No me digan que un jugador, si alguien va a hablar de ti yo te voy a decir de frente que él te está diciendo. Lo que tú me estás diciendo es mentira, no lo puedes comprobar y esto no te lo permito”, expresó.

El entrenador ha sido identificado por su temperamento dentro y fuera del terreno de juego (Cuartoscuro)

Instantes más adelante, Ferretti arremetió con la intención de interponer una queja ante las autoridades al recordar que “en otros países lo que tú y él hacen es motivo de demanda”. De igual forma, aprovechó para recordar cómo ha sido su paso por los banquillos de diferentes equipos en el futbol mexicano con el objetivo de reivindicarse.

Después de haber desmentido las acusaciones, se dijo agradecido con los medios presentes y dio por finalizada la comparecencia. Posteriormente abandonó el recinto.

No es el primer enojo de Ferretti con los medios de comunicación

Desde su arribo al futbol mexicano y cuando comenzó a tener mayor presencia ante los micrófonos de los medios de comunicación, el temperamento de Ricardo Ferretti comenzó a ser notorio. Y es que se ha caracterizado por estallar en situaciones de tensión inminente.

Ricardo Ferretti no ha podido ganar ninguno de los tres partidos disputados en el Apertura 2023 de la Liga MX (Twitter/@CruzAzul)

Uno de los enojos más recordados de Ferretti ante las cámaras aconteció en el torneo de Clausura 2016. En aquel momento, como entrenador de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), fue eliminado por los Rayados de Monterrey y externó su enojo en la sala de prensa.

La polémica aconteció cuando negó la palabra a un periodista presente en el acto y argumentó que en las comparecencias donde él es el protagonista siempre inicia respondiendo una pregunta emitida por una periodista. De aquel momento, la afición recordó la frase “¡Cállese, caraj*!”.

