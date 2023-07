Noroña acusó que “hay una campaña de aparato” a favor de algunas corcholatas de Morena

Noroña criticó el autoritarismo en la vida interna de Morena. FOTO: Twitter

El diputado federal con licencia, Gerardo Fernández Noroña, criticó nuevamente el proceso interno de Morena rumbo a 2024 y aconsejó a las corcholatas morenistas incluir en sus valores partidistas la no simulación, pues no basta deslindarse del gasto simulado en los anuncios espectaculares, sino presentar las denuncias correspondientes.

“Hay una campaña de aparato en favor de más de un aspirante y es incorrecto, son prácticas que hemos combatido toda la vida”, lamentó el legislador de izquierda, quien ironizó sobre las respuestas de Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López en este tema.

El legislador con licencia refirió que envió cartas a varios aspirantes de Morena para tocar el tema de los espectaculares. Reveló que Sheinbaum respondió que pediría a sus simpatizantes la retirada de este tipo de publicidad, mientras que Adán Augusto respondió escuetamente que él no los había colocado.

“No basta que diga ‘yo no puse’. ¡Pues es obvio que él no puso los espectaculares, ni modo que se suba a ponerlos! No, no, esos espectaculares son tuyos (…) y o pones denuncias contra los que los están poniendo o los retiras, porque si no estás simulando”, dijo Noroña durante la Convención Nacional Morenista, celebrada este fin de semana.

El aspirante del PT también reprochó los “autoritarísimos, verticalísimos” que se mantienen en Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y recordó que desde la izquierda mexicana siempre lucharon por la democratización de los partidos políticos, pero ahora replican esas viejas prácticas.

Este fin de semana, el aspirante presidencial participó, junto al intelectual, John Ackerman, en la Convención Nacional Morenista, donde recordó que la dirigencia de Morena no permitió el debate entre los contendientes, además de haber maltratado a los socios de la 4T.

Expuso que el pasado 11 de junio, él y Manuel Velasco, del PVEM, fueron invitados por Mario Delgado al Consejo Nacional de Morena con la promesa de hablar y participar en la definición de las reglas de competencia, sin embargo, el partido guinda los dejó mirando y aprobó los lineamientos del proceso interno por aclamación, sin una libre expresión de ideas.

Sheinbaum llamó "Vandalito" a Alito Moreno (MICHAEL BALAM/CUARTOSCURO.COM)

“A mí me impresionó cuando llegaron los lineamientos propuestos por el compañero presidente ¡Aprobados por aclamación¡ Delgado había dicho que íbamos a hablar los seis aspirantes; no cumplió, no hablamos ni madre. Y luego encima, después de la aclamación, a ver pasen a firmar a los cuatro aspirantes de Morena. Y el güero Velasco, yo ahí abajo de pendejos”, reprochó el petista.

Por ello, Noroña ironizó que hasta en el PRD había más discusión interna y todo se sujetaba al debate, situación que debería replantearse dentro de la Cuarta Transformación, donde nadie discute lo que dicta la cúpula.

“Urge la democratización de los partidos, de Morena, del Partido del Trabajo (PT) y del Verde (PVEM), de todos, son autoritarísimos, verticalísimos. Cabronamente verticales y eso no es lo que queremos para el país y no sirve al proceso de democratización”, indicó Fernández Noroña.

Noroña recalcó que “en adición a no mentir, no robar y no traicionar, también hay que incluir las máximas de no claudicar y no simular como principios de la Cuarta Transformación”, esto como parte de la democratización de la vida interna del partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lanzan invitación a las corcholatas de Morena

La Convención Nacional Morenista, organizada por John M. Ackerman, una de las voces disidentes del partido guinda, también extendió la invitación para que participen en este ejercicio de “Diálogo Circular con las bases” a Claudia Sheinbaum Pardo, Adán Augusto López Hernández y Marcelo Ebrard Casaubón y en caso de aceptar, en los próximos días anunciarán las fechas.