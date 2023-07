El día en que una periodista irrumpió en la mañanera y se hincó ante AMLO para pedir justicia

La comunicadora se quejó porque los jueces desecharon el caso, mientras que el denunciado aseguró que probó que no hay delito(Foto: AMLO/Conferencia matutina )

El pasado 12 de julio, la periodista Ana Dora Cabrera Vázquez rompió el protocolo de seguridad que se establece durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para exigir justicia por las agresiones que ha sufrido, y responsabilizó al periodista Omar Niño, asiduo asistente a las mañaneras.

Te puede interesar: Fox explotó contra AMLO por investigación a Xóchitl Gálvez: “¡Ella no tiene cola que le pisen!”

Ese día, la comunicadora del portal Octopus de San Luis Potosí, denunció que Niño no ha dejado de amenazarla y hostigarla por varios medios, razón que le ha generado problemas de ansiedad y bruxismo. Ahí acusó a su presunto agresor de haberse integrado a la campaña de Adán Augusto López.

La réplica de Omar Niño llegó este 17 de julio, quien también acudió personalmente a la conferencia mañanera para ofrecer su versión de los hechos, mientras López Obrador le escuchó atento, sin intervenir, y conocer hasta dónde ha llegado este caso judicial entre los dos comunicadores de San Luis Potosí.

Qué denunció Ana Dora Cabrera

Fue en medio de la “mañanera” del miércoles 12 de julio que la risa del mandatario se vio interrumpida cuando la comunicadora se levantó de su silla y corrió directo al podio para situarse a unos centímetros del presidente de la República.

Te puede interesar: ¿Cuándo acaba la presidencia de AMLO?

Una vez que estuvo frente al Jefe del Ejecutivo, Ana Dora Cabrera, del portal Octopus de San Luis Potosí, le entregó una serie de documentos, un peje-luche y procedió a arrodillarse por unos segundos para demandar atención a su asunto.

“Por favor, déjeme hablar, por favor, nada más. Deme la palabra, por favor. A un año perdido…”, suplicó ella. Por su parte, López Obrador la invitó a regresar a su lugar, con la promesa de que le daría la palabra.

Te puede interesar: MCCI responde a acusaciones por reportaje contra el hijo de AMLO y la casa gris: “Investigar implica cubrir gastos”

“Ahorita, siéntate y ahorita vas tú, te van a dar el micrófono. Bueno, ahorita, ahorita. Nos esperas”, le pidió el mandatario federal.

La comunicadora se hincó ante el mandatario federal para pedir justicia por agresiones en su contra

La comunicadora se confesó seguidora de la 4T y solicitó al presidente de la República ayuda para ser canalizada con las secretarias de Estado, Rosa Icela Rodríguez y Luisa María Calderón, con la intención de impulsar las denuncias judiciales en contra de Omar Niño.

“Señor, por parte de mi agresor, llevo un año con este tema y no se ha resuelto nada; al contrario, ha sido pura omisión de autoridades e impunidad”, dijo el 12 de julio en la conferencia de AMLO.

Ana Dora Cabrera reprochó que el asunto no prosperó en los juzgados y además acusó que mientras Niño se subió a la campaña de Adán Augusto López, aspirante de Morena a la Coordinación de la Defensa de la Transformación, ella ha padecido los estragos de la ansiedad a raíz del hostigamiento.

“A mí ya se me rompieron dos dientes, del bruxismo y la ansiedad. Y últimamente mi agresor se unió al equipo de Adán Augusto. Es muy extraño lo que está pasando. Yo nada más quiero igualdad, señor, y poder venir a trabajar”. señaló la comunicadora, quien incluso se ofreció a participar en la investigación contra Xóchitl Gálvez.

Ricardo Gallardo Cardona (Foto: Twitter@lopezobrador_)

“Yo me comprometo a hacer también parte de la investigación de Xóchitl, ya lo estoy buscando ahorita. De verdad, quiero trabajar, señor, pero con esa situación… A mi agresor lo hacen un héroe, a pesar de que vine con usted lo hacen un héroe y de pronto aparece en la campaña, en la gira de Adán Augusto, y para mí eso me tumba completamente, y un juez federal me tumbó el asunto otra vez”, lamentó.

Omar Niño presentó su réplica también en la mañanera

Luego del incidente del pasado miércoles, este lunes el periodista de San Luis Potosí se presentó a la conferencia mañanera en Palacio Nacional para ofrecer su réplica, donde también negó estar involucrado en la campaña de Adán Augusto López.

“Aquí estoy para dar la cara, señor presidente. Aquí está el firme del juez que determina que no hay delito que perseguir. Ya se lo pasé también a Jesús. Y yo solamente estoy haciendo mi trabajo”, señaló el comunicador potosino.

Finalmente, acusó que se trata de una campaña de desprestigio ordenada por el gobernador Ricardo Gallardo debido a que este se ha incomodado por investigaciones periodísticas a cargo de Omar Niño.

Hoy el el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador me dio mi "Derecho de Réplica".



Te comparto mi posicionamiento y les reitero "NO NOS CALLARÁN" seguiremos informando SIN MIEDO y las campañas de LODO Y ODIO no nos DETENDRÁN. pic.twitter.com/fqNH9sXgg8 — Omar Niño Noticias (@OmarNNoticias) July 17, 2023

“Señor presidente, esta, sin duda, es una campaña de odio, de desprestigio, y se lo digo de frente, de parte del gobernador Ricardo Gallardo Cardona hacia mi persona”, expuso.

Niño responsabilizó directamente al mandatario potosino debido al trabajo de los medios de comunicación en esa entidad.

“Y el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona, después se una nota que publiqué hace 12 días salió a decir que ‘en San Luis Potosí hay pinches portalitos’ que no se cansan de tirarle y lo que no sabemos los medios de comunicación y dueños de los portales es que a él le gusta la sangre y le gusta ver arder el mundo”, acusó frente a López Obrador, quien se limitó a escuchar, sin emitir algún pronunciamiento.