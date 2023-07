¿Y Shakira? Eiza González fue captada vacacionando con Lewis Hamilton

Eiza González vacacionó con Lewis Hamilton y otros amigos después del Gran Premio de Gran Bretaña (Reuters)

Eiza González se encuentra de vacaciones en el mar junto a algunos amigos, entre ellos se pudo ver a Lewis Hamilton, pero sin Shakira, con quien se rumora tiene un romance.

La protagonista de Ambulancia ha pedido en repetidas ocasiones que no la relacionen amorosamente con todas las personas con las que la verán, pero nuevamente fue tema de conversación por haber sido vista con uno de los hombres del momento: Lewis Hamilton.

El viernes 14 de julio comenzaron a circular imágenes del piloto de la Fórmula 1 en un yate en Ibiza, vacacionando con algunas personas. La que más fue fotografiada fue la jugadora de tenis Jenny Stray Spetalen, pero también fue vista Eiza González.

Lewis spotted with Eiza-Gonzalez and Jenny Stray Spetalen in Ibiza!#F1 #LewisHamilton pic.twitter.com/0BA9lqBIis — Mercedes F1 Team News (@MercedesF1_News) July 14, 2023

Mientras que la tenista y el británico fueron captados platicando, González sólo disfrutaba de la alberca.

No obstante, ellas no fueron las únicas en la pequeña reunión de Hamilton, también fueron captados Baz Luhrmann (director de cine) y su esposa, Catherine Martin.

Según reportaron medios locales, se reunieron después del Gran Premio de Gran Bretaña. Eiza actualmente se encuentra en Francia y asistió al concierto de Muse en Marsella de este 15 de julio.

Esta no es la primera vez que se ve a la mexicana junto a Lewis Hamilton, desde años atrás asiste a los eventos donde él se encuentra.

Eiza no compartió en sus redes algo sobre Hamilton, sólo de su viaje a Europa (Captura de pantalla/Instagram)

Pese a que Eiza y Jenny Spetalen sólo sería amigas de Hamilton, internautas cuestionaron los rumores romance entre Shakira y el piloto de Mercedes, pues la cantante también fue captada con otro hombre.

La noche del 14 de julio la intérprete de Hips Don’t Lie fue vista cenando con Jimmy Butler en Londres, con lo que también surgieron rumores de un noviazgo. Su reunión fue muy discreta y los representantes de ninguno de los dos quisieron dar declaraciones del supuesto romance.

Por otro lado, hace unos días Shakira aparentemente se reunió con Hamilton después del circuito Silverstone en un bar de Londres.

Eiza González y la lista de sus supuestos amoríos

A través de redes sociales y entrevistas, Eiza ha pedido que ya no la critiquen por salir con hombres (Reuters)

Desde que la mexicana inició su carrera en Hollywood, se ha dicho que mantiene romances con diferentes actores, algunos de sus supuestos noviazgos más polémicos fueron con Liam Hemsworth, Jason Momoa y Timothée Chalamet.

Por Hemsworth hasta hoy aún critican a González, pues se dijo que ellos ya salían desde antes de que él rompiera su compromiso con Miley Cirus. En varias ocasiones fueron captados besándose, pero no dieron declaraciones respecto a esto.

La última persona con la que Eiza confirmó un romance fue con Paul Rabil, con quien supuestamente estaba planeando llegar al altar, antes de romper su noviazgo en diciembre 2021.

Paul ha sida la última persona con la que Eiza ha confirmado tener un romance (Instagram/@eizagonzalez)

Con quienes simplemente ha sido relacionada han sido Josh Duhamel, Maluma, Calvin Harris y Cristiano Ronaldo.

Como respuesta a las múltiples ocasiones en que ha sido criticada por sus citas con diferentes hombres, la protagonista de Lola, érase una vez declaró a la revista L’Officel USA que seguirá saliendo con cuantas personas quiera hasta encontrar a la su pareja adecuada.

“Sí, soy ambiciosa, y sí, tengo citas y salgo, y no me quedaré con alguien si no me hace sentir y ser una mejor versión de mí misma. Si eso me lleva a pasar por 150 mil personas, lo haré, porque merezco a alguien que me haga sentir una mejor persona”, sentenció.

Además, reprochó que la gente la critique por salir con varios hombres y no reconocen el esfuerzo que hace en su carrera artística. Por esto, agregó que tampoco se conformará con lo mínimo en cualquier ámbito de su vida.